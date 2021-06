Povestea care te va face să lăcrimezi. Diana, o tânără de 29 de ani, își caută cu disperare mama: „De la 2 luni am fost lăsată în grija bunicii”

Pe pagina de Facebook The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României se regăsesc poveștile de viață a sute de oameni care își caută cu disperare părinții sau chiar copiii. Caliu Diana Veronica are 29 de ani și a făcut și ea un apel disperat în vederea regăsirii mamei sale.

Caliu Diana Veronica are 29 de ani și o poveste de viață dureroasă. La numai 2 luni, tânăra a fost dată în grija bunicii sale, care acum nu mai este în viață.

Acum, mămică fiind și ea la rândul său, Diana vrea să-și încerce norocul și să-și găsească mama, așa că și-a luat inima în dinți și și-a spus povestea de viață pe pagina de Facebook The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României, acolo unde oamenii ca ea cer ajutorul internauților în vederea obținerii informațiilor care i-ar putea ajuta să-și regăsească familiile.

Tânăra de 29 de ani își caută cu disperare mama

„SALUTĂRI tuturor,

Numele meu este CALIU (NEAGU) DIANA-VERONICA născută în BUCUREȘTI la data de 31.07.1992.

De la varsta de 2 luni am fost lăsată în grija bunicii din partea tatalui și acum sunt în căutarea mamei mele. Numele său era AUR LENUȚA – GABRIELA iar după căsătorie ar fi devenit TIMOFTE.

Ultima data cand am vazut-o la varsta de 4 ani locuia in BUCUREȘTI (APRATORII-PATRIEI) la niște blocuri de nefamiliști, dar nu mai locuiește acolo ca s-au daramat. In poza sunt alaturi de bunica mea care m-a crescut, dar din pacate nu mai este printre noi. Sunt și eu acum mama la randul meu și stiu ce înseamnă o mama în viața unui copil!! Din păcate nu am mai multe informatii despre mama mea, de aceea m-am hotarat să scriu acestei pagini și sper din suflet să o găsesc cu ajutorul vostru, oameni minunati. Vă rog să DISTRIBUIȚI acest anunt. VĂ MULȚUMESC din suflet!” a scris tânăra, pe pagina de Facebook.