Mihai Bendeac a făcut anunțul pe Instagram! Răspunsul a venit imediat: ”Asta e clar, tu oricum nu înțelegi mare lucru!”

Mihai Bendeac, jurat la iUmor alături de Delia și Cheloo, a făcut marele anunț, pe Instagram. Actorul a renunțat la unul dintre vicii. A fost felicitat de fanii lui, dar unul dintre ei i-a dat un răspuns haios.

”Profit de această fotografie by @mihnelis pentru a mă lăuda că am renunțat la fumat de peste o săptămână. Mai fumez doar electronică și în cantitate controlată. ✌️✌️ În altă ordine de idei, poimâine am să fac un live. Zi frumoasă!”, a scris Mihai Bendeac.

Imediat a venit reacția admiratorilor și a prietenilor lui. ”Asta e clar, ca tu oricum nu intelegi mare lucru. 😂 Ai zis ca fumezi d-aia te-am invitat sa continui. Nah, ca am si tradus. Have a nice life ca eu mai am si alta treaba decat sa te luminez pe tine :)))”, a fost mesajul ieșit din tipare.

Mihai Bendeac va deveni tătic!

Mihai Bendeac, juratul de la iUmor, a făcut dezvăluirea chiar în timpul emisiunii de pe Antena1: va fi tată de fetiță! Cine este mama? „Nu e din București, dar locuiește în București”, a spus, misterios, actorul. Cum o va chema pe fetița care se va naște în iulie?

”Nu e din București, dar locuiește în Bucrești pentru că este studentă! Fiecare va fi la casa lui! Nu am gând de însurătoare, în niciun caz! O ză vizitez copilul în weekend-uri și așa mai departe! (…) Discuția asta mă impresionează!”, a spus apoi Bendeac, în fața colegilor cărora nu le venea să creadă că-i adevărat.

Juratul de la iUmor a dezvăluit când se va naște fetița, dar și ce nume va purta. ”O s-o cheme Letiția și se va naște în iulie”, a dezvăluit Mihai Bendeac.