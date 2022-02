Mihai Bendeac a refuzat să iasă la întâlnire cu Mădălina Ghenea. “I-am zis că sunt ocupat sâmbătă!” Marele regret al actorului

Mihai Bendeac a avut șansa să iasă în oraș cu Mădălina Ghendea, însă a preferat să o refuze pe cunoscuta actriță. Juratul de la iUmor a găsit un pretex pentru a nu mai merge la întâlnire, lucru pe care îl regretă în prezent.

În cadrul emisiunii de la Antena 1, Mihai Bendeac a făcut o dezvăluire care i-a lăsat pe toți cu gura căscată. Actorul susține că, în urmă cu ceva timp, a avut ocazia de a ieși cu Mădălina Ghenea, dar a preferat să amâne momentul.

Deși cei doi stabiliseră toate detaliile întâlnirii, Mihai Bendeac s-a răzgândit în ultima clipă și i-a transmis Mădălinei Ghenea că… este ocupat sâmbătă. Întâmplarea i-a rămas și acum în minte juratului de la iUmor, deoarece regretă că a ratat ocazia de a avea o posibilă legătură cu actrița.

“E ca povestea cu mine și Mădălina Ghenea cumva. La un moment dat trebuia să ne întâlnim și i-am zis că sunt ocupat sâmbătă, că mi s-a părut mie așa că cea mai șmecheră poveste cu putință asta ar fi”, a povestit Bendeac, în emisiunea unde este jurat.

Mihai Bendeac, fermecat de Denise Rifai

Recent, Mihai Bendeac a mărturisit că o admiră pe Denise Rifai, actuala prezentatoare de la Kanal D. Nu doar profesional, ci și ca femeie, pe care o consideră sexy.

“Mamă, cât de bună e Denise Rifai! Nu pe întrebări, neapărat. E bine rău! Am fantasme sexuale cu ea. Îți vine s-o iei și s-o pui acolo pe masă!”, a spus Mihai Bendeac.

Totodată, a actorul a dezvăluit că, până la momentul actual, a fost implicat în doar trei legături amoroase.

“Am avut până acum, la 38 de ani, doar trei relații mari și late. Cea mai lungă a fost de un an, alta a fost de trei luni și ultima a fost când aveam 27 de ani și a durat doar o lună”, a mai spus Mihai Bendeac.