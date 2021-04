Mihai Bendeac și Gabi Tamaș, la un pas de bătaie: “Amândoi ne-am îmbătat foarte tare. Ne-am dat tricourile jos și...” Cine a aplanat conflictul

Mihai Bendeac și Gabi Tamaș au fost la un pas de bătaie, în urmă cu mai mulți ani, în Centrul Vechi al Capitalei. Cei doi consumaseră alcool peste măsură, iar la un moment ambii și-au dat tricourile jos pentru a-și împărți pumni. Au fost, din fericire, calmați de bodyguarzii clubului unde se aflau.

Ambii erau sub influența băuturilor alcoolice, iar fundașul, cunoscut pentru faptul că este mai impulsiv, nu a ezitat să-l provoace pe actor la o luptă corp la corp.

“Era cinci dimineața, eram în Centrul Vechi, în «Vintage». Eu mă îmbătasem foarte tare, el se îmbătase foarte tare și știu că la un moment dat și-a dat tricoul jos și-a zis: «Hai să ne batem!». Cred că eram cu o fată, o colegă, care i-a spus ceva, el i-a răspuns urât și atunci mi-am dat și eu tricoul jos. Era o diferență între cum arăta Gabi Tamaș și cum arătam eu. Ha, ha, ha! Au intervenit bodyguarzii și ne-am despărțit amiabil până la urmă”, a povestit Mihai Bendeac pentru GSP.

Mihai Bendeac, impresionat de Gabi Tamaș: “Cât beam eu două shoturi, el bea zece”

În continuare, Mihai Bendeac a recunoscut că Gabi Tamaș este un adevărat campion când este vorba de cantitatea de alcool pe care o consumă. Asta în condițiile în care nici actorul nu ar fi un novice.

“Pe mine m-a fascinat… Eu când ies beau foarte mult. Beau mult, mult. Adică, într-o seară am numărat și am băut 38 de shoturi. Ăla a fost un record filmat. Atunci am băut și eu tot shoturi. Cât beam eu două shoturi, Tamaș bea zece. Adică era… Am zic, vezi domne, ce înseamnă totuși profesionistul! Un mare profesionist. Un mare profesionist! Ha, ha, ha! Și la băutură, și la fotbal”, a mai spus Mihai Bendeac.