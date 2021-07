Mihai Bobonete a fost bătut de un taximetrist din București. Octavian Strunilă a fost martor la agresiune: “A venit cu o bâtă de baseball”

Mihai Bobonete, actorul care dă viață personajului Bobiță din serialul “Las Fierbinți”, a fost victima unui taximetrist din București care nu a reușit să își țină furia sub control. La agresiunea teribilă a fost martor Otavian Strunilă, unul dintre apropiații săi. Șoferul bătăuș refuzase să îi ducă la o adresă, iar artistul care a jucat în “Inimă de țigan” l-a reclamat la dispecerat.

Mihai Bobonete a fost bătut de un taximetrist din București

Da… cam așa au stat lucrurile în acea zi fatidică pentru Mihai Bobonete! Practic, el a fost agresat de un taximetrist bucureștean din vina prietenului său, Octavian Strunilă. Episodul a ieșit la iveală după ce actorul de 41 de ani l-a invitat pe colegul său de breaslă să facă un episod pentru podcastul “DA BRAVO”.

“Mai ții minte cu taximetristul care te-a bătut din cauza mea? Am plecat din Fire și am urcat întru-un taxi. Și îi spunem: «Calea Vitan 203». Și taximetristul zice că nu ne ia, că el nu merge în direcția aia. Am coborât din taxi și am urcat în taxi-ul din spate. Între timp, am sunat la dispecer și am spus că numărul TXT n-a vrut să ne ia” a povestit Octavian Strunilă, care a împlinit 40 de ani luna trecută, respectiv pe 5 iunie.

Furios că i s-a făcut reclamație, taximentristul a demarat în trombă și s-a ținut după autoturismul în care se aflau cei doi actori. În momentul în care i-a prins din urmă, bărbatul s-a dus direct spre Mihai Bobonete și a început să îl bată cu o bâtă de baseball. Îndrăgitul comediant habar nu avea motivul pentru care este lovit.

“Când am ieșit dintr-un pasaj, șoferul cu TXT a venit în spatele nostru. Eh, tu ai stat în taxi în față și eu, în spate. Taximetristul a venit să te bată cu o bâtă de baseball, crezând că tu ești capul răutăților. Eu făcusem răul, tu nici nu știai de ce te bate ăla. Ăla îi spune taximetristului: «Deschide că îți sparg geamul!»”, a mai mărturisit Otavian Strunilă amuzat de experiența trăită.

Sursa foto: Facebook / @Mihai Bobonete & @Octavian Strunila