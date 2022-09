Mihai Bobonete, declaraţii bizare! Mulţi s-au gândit la divorţ: “Mi-e frică de trădare şi de minciună”

Bobiță din Las Fierbinți, pe numele său adevărat, Mihai Bobonete (42 de ani), a oferit unul dintre cele mai sincere interviuri ale sale. Actorul a spus care sunt cele mai mari frici ale sale. Nu te așteptai la asta!

În urmă cu două luni, Mihai Bobonete, a oferit un interviu sincer despre viața personală. Actorul de la Pro TV a dat din casă și nu s-a rușinat nicio clipă cu omul care este în ziua de azi. Fără să se ascundă după deget, Bobiță din Las Fierbiți a mărturisit și care sunt cele mai mari frici ale sale.

Mihai Bobonete: ”Nu pot dormi în întuneric”

Lui Mihai Bobonete îi este frică de singurătate, nu poate dormi în întuneric, iar cel mai rău îi este teamă de trădare și minciună. Actorul nu s-a ascuns cu faptul că merge la terapie de mai mulți ani, iar acesta recunoaște că fără terapeut nu ar fi putut face față momentelor critice.

”Mi-e frică de singurătate și nu pot dormi în întuneric, mi-e frică de trădare, dar și de minciună, mi-e frică de prostie sau de mintea odihnită, mi-e frică de mine cel ce am fost și am o ușoară teamă că povestea mea se va sfârși mai devreme de final.

Dar pentru toate astea există Laura sau cea care deține cheile tuturor ușilor încuiate din mintea mea. Fac terapie de ceva vreme și este un lucru la fel de important ca sportul sau ca alimentația în viața unui om. Mă ajută enorm terapia și sunt momente în care, fără sfaturile terapeutului, nu aș putea singur să găsesc calea așa de ușor”, a declarat Mihai Bobonete, pentru Fanatik.

Mihai Bobonete: ”Nu cred că există o rețetă a căsniciei fericite”

Bobiță din Las Fierbinți a mai declarat și faptul că fără soția sa nu ar fi reușit să devină omul care este în prezent. Mai mult, actorul susține că între el și soția sa, Cătălina, a fost dragoste la prima vedere.

”Pe Cătă am cunoscut-o într-o seară la cantina internatului liceului Mihai Viteazul din Slobozia. Era ceva discotecă sau petrecere și de când am văzut-o a fost dragoste la prima vedere. Când mă gândesc acum la Cătălina îmi vine în cap cuvântul Împlinire. Fără ea, alături de mine de aproape 30 de ani, nu aș fi reușit să fiu eu cel de azi și nici să am ce am sau să mă bucur de toate astea.

Nu cred că există o rețetă a căsniciei fericite și nici nu există un șablon pe care să îl aplici când vine vorba de creșterea propriilor copii. E așa o treabă naturală pe care o ai în vene și se ajustează pe parcurs. Căsnicia de lungă durată nu poate exista fără înțelegere, iubire, spațiu individual și acceptarea părerilor personale”, a mai spus Mihai Bobonete.

