Mihai Bordeianu și-a anunțat plecarea de la CFR Cluj după ce a luat al patrulea titlu: „Sunt fericit dar trebuie să mă întorc în Arabia Saudită!”

Botoșănenaul Mihai Bordeianu a cucerit cel de-al patrulea titlu din carieră cu CFR Cluj chiar în Moldova, pe terenul echipei de la care a plecat în „Gruia”.

La finalul jocului, Bordeianu a recunsocut că îl înceracă un sentiment aparte dar a spus că la sfârșitul sezonului se va întoarce în Arabia Saudită la Al Qadsiah FC, împrumutul său la CFR expirând la finalul acestei luni.

„Mă bucur că am câștigat. E o fericire de nedescris. Te simți un fotbalist împlinit Știam că ne așteaptă un meci greu, am avut emoții pe final, dar a ieșit bine. Colegii mei au avut clipe bune si mai putin bune. Dar uite că tot noi am ieșit campioni și am demonstrat că, dacă suntem uniți, nimeni nu ne mai poate sta în față. Sunt fericit că am câștigat campionatul aici, dar o să mă întorc acolo (n.r – în Arabia Saudită) și o sa-mi continui cariera”, a declarat Mihai Bordeianu, imediat după victoria de la Botoșani.

Vă reamintim că în urma victoriei obținute în Moldova, CFR Cluj a devenit matematic campioană.

Titlul cucerit matematic la Botoșani devine al șaptelea din istorie pentru CFR Cluj și totodată al patrulea consecutiv. Gruparea din „Gruia” devine astfel cel mai titrat din provincie, devansând UTA la numărul de trofee câștigate. CFR Cluj mai are în palmares 4 Cupe ale României și 4 Supercupe.