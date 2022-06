Mihai, elevul din Fierbinţi, care a luat 9,75 la Evaluarea Naţională! Ce a putut să spună despre serialul de la Pro TV: „Se promovează prostia şi delăsarea”

Mihai are 15 ani și este unul dintre cei doar 10% care au reușit să obțină o notă mai mare de cinci la Evaluarea Națională, în Fierbinți-Târg. Când povestea sa a ajuns cunoscută, tânărul a dezvăluit ce a făcut serialul Pro TV din localitatea sa.

Elevul din Fierbinți dorește să meargă la Colegiul Național „Iulia Hasdeu”, din București sau la Colegiul Național „Mihai Viteazul”. Mihai a obținut media 9,79 și a fost în Capitală pentru a se informa cu privire la șansele sale de a urma unul dintre cele două licee de top. Când a ajuns, a observat cum bucureștenii s-au purtat neobișnuit cu el când a spus că este din Fierbinți.

„Acum trei săptămâni, de exemplu, am mers cu tatăl meu în București ca să ne informăm despre admiterea la licee. La unul dintre licee, după ce am întrebat care este procedura și cum pot fi sigur că sunt înscris, următoarea întrebare a fost de unde sunt. Până atunci, personalul a fost destul de primitor. În momentul în care am spus că suntem din provincie și mai ales din localitatea făcută celebră de acest serial, Fierbinți, am simțit schimbarea din tonalitatea vocii", a spus Mihai.

Mihai, despre serialul Pro TV: „Nu e cea mai bună etichetă pe care a putut să ne-o ofere”

Tânărul absolvent de școală gimnazială consideră că „Las Fierbinți” a creat o percepție greșită a oamenilor asupra localității din care provine. Mihai a adăugat faptul că serialul promovează „prostia și delăsarea” și, chiar dacă producătorii precizează că este un pamflet, oamenii din alte locuri ale țării consideră că reflectă realitatea.

„Crede că oricum, în general, oamenii îi privesc puțin de sus pe cei din afara Bucureștiului. „Parcă încep să te privească cu superioritate, căci noi venim din provincie și, mai ales, dintr-un loc în care se promovează prostia și delăsarea. Adică nu e cea mai bună etichetă pe care a putut să ne-o ofere un serial. Am văzut că producătorii menționează că serialul este doar un pamflet și că, la bază, satirizează aceste defecte. Însă, în opinia mea, românul de rând percepe locul acela ca fiind definitoriu pentru aspectele prezentate în serial”, a adăugat Mihai.

Povestea lui Mihai a ajuns cunoscută prin proiectul „Școala 9", după ce a fost sprijinit de către fundația World Vision, ca să-și poată continua studiile.