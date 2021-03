CANCAN.RO i-a întâlnit recent pe Laura și Mihai Gruia, în timp ce luau prânzul împreună cu fiicele lor la un restaurant din zona de nord a Bucureștiului. După ce au achitat nota de plată, foștii soți au făcut o plimbare cu Ana și Natalia prin Parcul Herăstrău. Ei au acceptat, ulterior, să ne ofere declarații în exclusivitate despre cum reușesc să își împartă responsabilitățile de părinți după ce au divorțat, dar și despre școala în vreme de pandemie.

În vârstă de 38 de ani, fostul solist al trupei Akcent are o fiică biologică și alta adoptată împreună cu femeia care i-a fost soție timp de un deceniu. În weekend, ei au fost filmați de CANCAN.RO în timp ce petreceau timp de calitate cu prințesele lor. Și, deși, pentru mulți oameni astfel de scene sunt greu de imaginat, ei bine, pentru Laura și Mihai Gruia sunt cât de poate de normale. Și asta pentru că ei își doresc tot ce este mai bun și mai frumos pentru fetițele lor.

„Am fost și la munte împreună”

“Nu suntem cuplu, nu o să fim niciodată, am ieșit cu fetele și nu e prima oară. Eu oricum le văd pe fete, nu zilnic – în timpul săptămânii sunt cu școala –, dar eu le văd în fiecare săptămână. Și de multe ori, merg la ei, mănânc la ele acasă, ieșim o dată pe lună, și acum, cu soare, ieșim, nu e prima oară când am ieșit la restaurantul ăla (n.r.: un local situat în zona de nord a Capitalei), am fost și la munte împreună”, a declarat Mihai Gruia, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Contactată telefonic, Laura Gruia a recunoscut că e foarte mândră că se văd roadele ei și ale fostului soț în atitudinea și comportamentul fiicelor lor. Natalia are șase ani, iar Ana, copila adoptată de fostul cuplu, este cu doi ani mai mare.

“Sănătatea lor emoțională e foarte importantă, să vadă că părinții se înțeleg, se respectă reciproc, nu sunt certați și sunt alături de ei necondiționat, și îi ajut cu tot ce pot. Asta încercăm noi să facem și, până acum ne-a reușit”, ne-a mărturisit fosta soție a lui Mihai Gruia. (VEZI AICI: MIHAI (EX-AKCENT) RUPE TĂCEREA: ”AM DIVORȚAT DE COMUN ACORD ACUM APROAPE JUMĂTATE DE AN)

Foștii soți, decizie importantă privind relațiile sentimentale cu alte persoane

Fostul cântăreț a subliniat că atât el, cât și mama fiicelor sale își vor continua relația apropiată, chiar și după ce își vor reface, fiecare, viața amoroasă. El a mai spus că, în prezent, este un bărbat singur.

“Încerc să fiu un tată, chiar dacă am divorțat, sunt foarte aproape de familie. Adică, niciodată nu o să-mi părăsesc familia. De divorțat, am divorțat, pentru că nu mă mai înțelegeam cu Laura și am ajuns la concluzia că e mai bine separat. Și este, într-adevăr, mult mai bine separat. Adică, chiar avem o relație, ne cunoaștem de 20 de ani aproape, normal că suntem în relații bune.

Eu cu Laura nu o să mai fim niciodată, suntem părinți, ne iubim fetele și le creștem cât putem de bine împreună. Ieșim destul de des împreună. Ieșim pentru că așa vrem să fim cu copiii, fetele au reacționat extraordinar la divorț și vrem în permanent să menținem o stare din asta, de armonie. Cel puțin până intră în viețile noastre alte persoane. Și atunci, mi-aș dori în continuare să fie la fel. Și, cu siguranță, va fi la fel, că eu și Laura am dovedit că suntem doi oameni maturi. Nu am nicio relație, sunt singur”, a mai precizat Mihai Gruia în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Laura Gruia, despre școala online: “Mi-a fost frică, le-am ținut pe propria răspundere”

Foștii soți s-au temut că fiicele lor s-ar putea infecta cu temutul virus SARS-CoV-2, motiv pentru care nu le-au lăsat să meargă la școală în perioada în care se țineau cursuri în sălile din unitățile de învățământ. După ce au început să fie imunizați profesorii, cuplul le-a dat voie celor mici să își vadă colegii și să studieze „live”. (NU RATA: PRIMA REACȚIE A LAUREI, DUPĂ CE S-A AFLAT CĂ S-A DESPĂRȚIT DE COMPONENTUL TRUPEI AKCENT)

“Mi-a fost frică, recunosc și am decis să le țin pe propria răspundere, am completat formularele respective. Practic, n-au plecat deloc la școală până acum, în ianuarie, după vacanța din ianuarie, le-am lăsat să meargă în colectivitate, pentru că deja era prea mult. E prea greu și pentru ele, (…), am văzut că s-au vaccinat și profesorii. Deocamdată, sunt OK, nu au răcit, s-au acomodat foarte bine”, a mai povestit Laura Gruia în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Frumoasa blondă a devenit soția lui Mihai Gruia în 2008, iar pe 7 iunie 2014 s-a născut Natalia. La doar câteva luni după ce au devenit părinți, ei au adoptat-o pe Ana, care a venit pe lume în 2012. Andra și Cătălin Măruță le-au botezat pe cele două fetițe ale fostului cuplu.

La finalul lui 2018, fostul component al formației Akcent ne-a acordat un interviu despre unul dintre cele mai sensibile subiecte din viața sa: divorțul de Laura Gruia.

