Mihai Iosif, dialog de la distanță cu fanii înaintea duelului de la Clinceni » Academica- Rapid se pariază și la cota 2.00!

Mihai Iosif, antrenorul principal al Rapidului, a ținut la conferința de presă premergătoare duelului pe care elevii săi îl vor susține astăzi în campionat cu Academica Clinceni, să le transmită un mesaj exigenților fani ai echipei.

Tehnicianul a afirmat că nu înțelege criticile apărute la adresa echipei în ultima perioadă, afirmând că nnimeni nu s-ar fi așteptat la un parcurs atât de bun al Rapdiului la startul acestui sezon.

„Eu cred că am avut ritm pe tot parcursul acestui campionat. Jucătorii la care eu țin enorm, cu care stau zi de zi, în ploaie, în soare, în frig, în furtună și voi face orice pentru ei, au conștientizat că trebuie să dea mult mai mult. Categoric că ne lipsesc suporterii. Când mă uit în peluză și nu văd numărul 12 acolo, lipsește ceva din mine, din noi, și acest lucru ne afectează foarte mult. Ca în orice familie, că eu așa cred că suntem la Rapid, conducerea, antrenori, jucători, suporteri, mai există și supărări. Dar supărarea trebuie să treacă atunci când iubești pe cineva. Iar eu, personal, nu o să uit niciodată cu cine am băut apă. În subconștientul nostru, fiecare ne-am dorit să facem cât mai mult, dar nu cred că a crezut absolut nimeni în acest parcurs, în acest număr de puncte. Cu puțină atenție puteam avea chiar mai multe. Noi, per total, suntem mulțumiți, toți cei din vestiar, de ceea ce am realizat”, a spus declarat Mihai Iosif, antrenorul principal al Rapidului la conferința de presă premergătoare jocului cu Clinceni.

Academica– Rapid București, va avea loc astăzi, de la ora 20:30, duelul urmând a închide turul acestui sezon regular al Ligii 1. Partida se va disputa pe „Dinamo” și va fi arbitrată de piteșteanul Robert Avram.

Confruntarea care va închide turul acestui sezon regular al Ligii 1, prinde cele două formații cu stări de spirit total diferite. „Milanul” lui Ionuț Chirilă deține „lanterna”, cu 4 puncte, fiind singura echipă din campionat care nu a cunsocut gustul victoriei în această primă parte a Ligii 1. Rapid vine pe „Dinamo” pentru disputa cu „lanterna” de pe locul 8 cu 23 de puncte, la un punct de UTA și FC Voluntari, formații aflate pe locurile 6 și 7 și la două de Farul care a trecut în această rundă de Universitatea. „Giuleștenii” sunt fără eșec în ultimele patru jocuri din campionat, serie în care au bifat trei remize și o victorie. Elevii lui Mihai Iosif sunt neînvinși în deplasare, performanță delăoc de neglijat având în vedere că vorbim de o nou-promovată.

Pariuri Academica Clinceni – Rapid București

Peste 1.5 goluri- cota 1.42

Gol marcat în ambele reprize – cota 2.00

Rapid, peste 3.5 cornere- cota 1.45

Peste 4.5 cartonașe – cota 1.47

Echipe probabile Academica Clinceni – Rapid București:

Academica Clinceni: Ureche – Pashov, Bilali, Patriche, Pîrvulescu – Moulin, Cascini – Ion, Chandarov, De Amorim – Omoh

Antrenor: Ionuț Chirilă

Rapid București: Moldovan – Belu, Săpunaru, Grigore, Morais – Crepulja, Albu – Stahl, Sefer, Hlistei – Bălan

Antrenor: Mihai Iosif