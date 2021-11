Mihai Iosif: „Suntem pe un loc nesperat!”

Mihai Iosif, antrenorul principal al formației Rapid București, a declarat la finalul meciului pe care elevii săi l-au câștigat în ultima rundă a turului „regularului” Ligii 1 cu Academica, scor 3-2, că la pauză a avut o discuție mai aprinsă în vestiar, iar mesajul său a fost înțeles de jucători.

„Am jucat slab în prima repriză, nu am făcut ce am lucrat la antrenament. Am avut o discuție mai aprinsă cu ei la pauză, le-am spus ce trebuia să le spun. Fiecare om are subconștient, iar acesta lucreată întotdeauna. Nu pot să vă dau un răspuns exact legat de Ioniță. A ieșit, cu siguranță va lipsi ceva. Dacă stăm bine și ne uităm unde eram acum un an, în Liga 2, unde nimeni nu ne dădea șanse, eu sunt foarte mulțumit. Suntem pe un loc nesperat, nimeni nu ne vedea să facem atât de multe puncte, iar eu sunt încântat și uimit de ce am reușit să facem. Acum vom analiza ce am făcut în aceste 15 etape și vom vedea ce am făcut bine, ce am făcut mai puțin bine. Sper să revenim mai puternici după aceste două săptămâni de pauză”, a declarat Mihai Iosif la finalul meciului.

După acest rezultat Rapidul a încheiat turul pe locul 5 cu 26 de puncte. De partea cealaltă Academica a terminat prima parte a „regularului” pe ultimul loc cu 4 puncte.