Mihai Mitoșeru, dezvăluiri noi despre despărțirea de Noemi: “Am mai vorbit, dar la telefon”

Vestea separării lui Mihai Mitoșeru de Noemi a șocat întreg showbiz-ul românesc, mai ales că toată lumea se aștepta la o nuntă nu la un divorț. Mihai Mitoșeru a dezvăluit cum au evoluat lucrurile între ei și dacă mai există o cale de împăcare.

După ce lucrurile s-au liniștit între cei doi, Mihai Mitoșeru a vorbit mult mai relaxat despre ce se întâmplă în aceste momente în viața lui.

”Am mai vorbit, dar la telefon. Acum, nici nu știu ce să spun. Nu știu dacă ne mai putem împăca, dar nu zic nici că ar fi imposibil, este o încercare a noastră. Oricum, chiar dacă Noemi s-a mutat de ceva vreme la mama ei, în că nu și-a luat hainele de la mine de acasă. Probabil că le va lua, acum este, probabil, prea ocupată cu munca ei de însoțitoare de zbor și e prea obosită când se întoarce acasă”, a spus Mihai Mitoşeru pentru wowbiz.ro

Între timp, Mihai Mitoşeru, se bucură și el de timpul liber pe care îl are.

”Zilele trecute am fost la un fotbal cu amicii mei, am băut o bere după… Am timp și mă ocup de mine, voi vedea ce aduce viitorul. Nu, nu îmi pun acum problema unei alte relații, chiar dacă nu pot spune că nu am primit oferte în această direcție”, a mai spus Mihai Mitoşeru.

Camelia Mitoșeru, primele declarații despre divorțul fiului ei și al lui Neomi Mitoșeru

Mama lui Mihai Mitoșeru a acceptat să vorbească despre divorțului fiului ei și al lui Naomi în cadrul unui interviu oferit în urmă cu câteva ore. Îndrăgita vedetă a mărturisit că o iubește pe cea care îi este încă noră și că a sperat că Noemi și Mihai Mitoșeru se vor împăca.

“Eu o iubesc pe Noemi, a fost fata mea. Nu ştiu ce se întâmplă. După 13 ani este foarte greu. Eu nu am făcut diferenţă între copii. Mă doare sufletul. Ea nu a plecat la alt bărbat şi nici el la altă femeie. Pur şi simplu, oamenii se despart şi nici ei nu ştiu de ce. Vine un moment şi se rupe ceva. El este mai mare decât ea şi îşi dorea un copil foarte mult, iar ea nu avea scopul acesta. Eu aştepam să rămână însărcinată şi ea şi-a pus silicoane.

Cred că ea copilăreşte. De când a murit tatăl ei s-a schimbat foarte mult. Mie mi-a spus cândva că acesta a fost un semn să nu mai facă nuntă. Dacă pot să-i împac mâine mă duc. Da, mi-au cerut sfaturi, le-am spus să aibă răbdare, că timpul le rezolvă, că poate este o rătăcire. Mihai a avut multe momente când a vrut să meargă să divorţeze şi i-am spus să aibă răbdare că poate se întoarce. Pentru Mihai e groaznic, o iubeşte foarte mult. Sunt convinsă că şi ea îl iubeşte. De trei luni, am avut speranţa că se împacă şi Mihai a zis că mai bine bag divorţ, ca nu cumva în vieţile noastre să apară cineva şi să ne facem de râs”, a declarat Camelia Mitoșeru în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.