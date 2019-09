Mihai Mitoșeru divorțează de Noemi. În anul 2000, prezentatorul a provocat un accident rutier în care logodnica lui a murit

După 13 ani de relație și patru de căsătorie, Mihai Mitoșeru și Noemi s-au decis să divorțeze. Au luat această decizie în urma neînțelegerilor pe care le-au avut în ultimul timp, dar și pentru că planurile lor de viitor nu mai coincid.

”Am avut bunul simt sa ascund elegant situația, dar a trecut prea mult timp si nu mai pot sa fac pe prostul! După o relație de 13 ani, am holtarat ca săptămâna viitoare sa mergem la notar și sa divorțăm! Nu ne mai înțelegeam, nu mai mergea, ne doream lucruri diferite (eu voiam familie și copii, ea intrase in criza femeii de 32 de ani și și-a pus silicoane), și de 3 luni a plecat la mama ei! Știu ca ne iubim (e greu sa treacă după atâția ani), dar e mai bine așa! Ii mulțumesc pt toate momentele frumoase pe care le-am trăit împreuna (și au fost multe in 13 ani!) și vreau sa fie fericita toată viața (chiar și fără mine), dar îmi doresc același lucru și pt mine! 💔”, a scris Mihai Mitoșeru, pe Facebook.

A provocat un accident rutier în care logodnica lui a murit

Puțină lume știe că Mihai Mitoșeru a provocat un accident în anul 2000, în care logodnica lui la acea vreme a murit. Ani la rând nu a putut să se întâlnească cu nici o femeie, deoarece se simțea vinovat și nu își închipuia cum va mai putea vreodată să aibă o relație cu altcineva.

“Este vorba despre prima mea iubita, fata cu care m-a pupat prima oara, am fost 10 ani impreuna. Nu ne-am inselat, nu ne-am certat, eram logoditi si urma sa ne casatorim. Mult timp nu am mai crezut in Dumnezeu. Doi ani am fost suparat pe El, nu concepeam ca un tip ca mine, care nu a facut nimic rau, sa pateasca asta. Expertiza tehnica a aratat ca o roata de la Matiz s-a rupt. Nu eram baut, nu aveam viteza, masina s-a rostogolit“, povestea Mitoșeru în urmă cu șase ani.

Prezentatorul intenționa să dea în judecată producătorul de mașini. “Ce sa fac cu banii? Pe mine ma interesa doar ca mi-a murit iubita, persoana pe care eu o iubeam cel mai mult. Puteai sa ma calci cu masina, iar eu nu as fi simtit. Acum inteleg ce a fost in sufletul tatalui Cristinei. As fi vrut sa vina la mine si sa imi dea un pumn, sa faca orice“, a mai spus el.