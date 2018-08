Mihai Mitoșeru se pregătește să devină tată? „Eu vreau fată!”

Noemi și Mihai Mitoșeru se gândesc serios să își întemeieze o familie. Amândoi își doresc copii și s-ar putea ca fericitul moment să aibă loc în curând. Cuplul nu a făcut încă cununia religioază, însă Mihai și Noemi sunt căsătoriți civil. Vedetele nu se mai gândesc la nuntă în viitorul apropiat.

Iniția, Noemi voia să aibă copii după nuntă, dar acum s-a hotărât că dacă va rămâne însărcinată să primească această binecuvântare ca atare. Soția lui Mihai Mitoșeru se simte pregătită să devină mămică, chiar dacă încă nu a apucat să îmbrace rochia de mireasă. (Citește și Andreea Mantea revine la cârma emisiunii “Se strigă darul!”, alături de Mihai Mitoșeru)

Noemi Mitoșeru: „Eu nu am mai stat să mă gândesc deloc la nuntă”

„Am dispărut o perioadă de timp deoarece lumea ştie prin ce perioadă am trecut eu. A fost o perioadă dificilă din viaţa mea. (…) Eu am avut o chestie: am zis că fac cununia religioasă şi abia atunci (să facă un copil n.r). Acum am zis aşa: dacă vrea Dumnezeu eu nu mai sunt împotrivă acum. Am zis că până la urmă în ziua de azi nu mai e ca înainte. Suntem de doişpe ani de zile împreună. Când o vrea Dumnezeu se va întâmpla. (…) Nu cred că o să mai port acea rochie de mireasă. S-ar putea să îmi iau alta. Nu ştiu dacă s-a demodat… Eu nu am mai stat să mă gândesc deloc la nuntă. Poate se întâmplă ceva doi în unul. Habar nu am! E prima oară când spun la televizor asta”, a declarat Noemi Mitoşeru la Antena Stars.

Soția lui Mihai Mitoșeru a mărturisit că ea și-ar dori o fetiță, iar prezentatorul vrea un băiețel: „Eu vreau fată, Mihai ar vrea băiat. Eu am o verişoară care are gemeni. Ideea e să ne şi întâlnim. Nu prea ne mai permite timpul. Când prindem câteva zile libere împreună fugim. În ianuarie plecăm în Thailanda. Să vedem. Vom sta două săptămâni. E prima vacanţă pe care o organizăm”.