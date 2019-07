Mihai Morar a devenit tată pentru a treia oară. Ce nume ciudat a ales pentru fetița lui

Mihai Morar a devenit tată pentru a treia oară. Vedeta este în culmea fericirii și a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de socializare.

Gabriela, soția lui Mihai, a născut o fetiță, iar fericitul tătic a dezvăluit și numele pe care îl va purta micuța abia sosită pe lume.

”Să fii tu Binele, Iubirea din lumea asta dură

Fiindcă e singura și n-o primim pe-a doua.

Dintr-un ocean, tu nu ești doar o picătură,

Tu ești oceanul dintr-o picătură. Tu ești ROUA!”, a scris Mihai Morar pe pagina sa de socializare. Fetița este sănătoasă, iar Mihai Morar a declarat, pentru Radio Zu, că emoțiile sunt trăite ”altfel” la vârste ”diferite”.

”Are 2,950 kg şi 52 de centimetri. Este cea mai grea aşteptare, e un pic ca atunci când aştepţi să vină audienţele la radio. Aştepţi şi nu ştii când vine căruciorul. Sunt multe lucruri pe care nu le conştientizăm, oricum, ce am trăit acum zece ani este cu totul şi cu totul altfel, atunci aveam 20 şi ceva de ani. Emoţiile le trăieşti altfel la vârste diferite”, a declarat Mihai Morar la Radio Zu.

”A fost cea mai mare dispută din familie”

Mihai Morar a declarat, în urmă cu mai mult timp, că familia s-a gândit deja la numele fetiței.

„Ne-am gândit la nume. O să-l spunem când o să se nască. A fost cea mai mare dispută în familie. Fetele voiau să-şi impună ele. Fetele voiau să pună ceva care să rimeze cu numele lor. S-a spus şi Tamara. Eu voiam Nectara. Am vrut să poarte un singur nume şi un nume de Sfânt la biserică. Va fi un nume românesc, scurt şi la obiect. Când am ales numele eram în maşină spre ecografie şi cineva din familie a spus numele pe care l-am ales şi am fost toţi de acord”, a spus Mihai Morar la XNS.

Mihai Morar și soția lui, Gabriela, au gemene