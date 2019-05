Mihai Neșu a renunțat la religia penticostală. Fostul fotbalist s-a botezat ortodox în mare secret

Mihai Neșu, fostul fotbalist al echipei Utrecht, a renunțat la religia penticostală. Totul s-a petrecut în mare secret, la fel ca ceremonia în timpul căreia fostul sportiv a devenit creștin ortodox. În cadrul unui interviu, el a mărturisit că a simțit chemarea la doi ani și jumătate după teribilul accident în urma căruia a rămas paralizat.

Mihai Neșu s-a botezat ortodox în mare secret

Decizia de a deveni creștin ortodox a fost luată de Mihai Neșu în urmă cu aproape trei ani, însă, până acum, el a ţinut-o secretă.

“La doi ani şi jumătate de la accident, m-am hotărât să mă botez ortodox. Nu pot să ştiu de ce mi s-a întâmplat mie asta exact, dar m-a ajutat să mă descopăr pe mine care eram cu adevăreat. Nu doar aşa, ce voiam să par. Poate înainte am făcut prea puţine lucruri bune şi, atunci, prin accident, chiar dacă la prima vedere lumea o vede ca pe o tragedie, ca pe un blestem, ea se poate transforma printr-o binecuvântare”, a declarat Mihai Neșu la Trinitas TV.

În urmă cu trei zile, fostul sportiv și-a lansat prima carte, care se numește: “Complex natural pentru detoxifierea sufletului – Culegere de cuvinte ziditoare de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos și de la Sfinți Părinți. 100 de pastile duhovnicești”. Fericitul eveniment a avut loc în prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

“M-am gândit să scot această carte pentru că, de când ne naștem, avem nevoie de modele și ce modele sunt mai frumoase decât Hristos Domnul și Sfinții Săi? După accident am început să citesc cărți care să mă ajute să trec peste această suferință. Am căutat «rețete» care să-mi aline suferința, dar am ajuns la concluzia că suferința este cel mai bun dascăl. Cele 100 de citate din carte sunt preferatele mele, ele m-au întărit și m-au ajutat să fiu mai bun în fiecare zi”, a afirmat Mihai Neșu, potrivit ziarullumina.ro.

În timpul unor declarații, fostul fundaș a vorbit despre visurile sale din tinerețe. “Asta a fost dorinţa mea cea mai mare, să fiu fotbalist. Şi a doua, să am foarte mulţi bani. Ce să fac cu ei, nu ştiu, că nu mi-am dat seama nici acum”, a declarat Mihai Neșu, relatează România TV.

Mihai Neșu, despre accidentarea înfiorătoare

Mihai Neșu s-a accidentat în dimineața zilei de 10 mai 2011 în timpul unui antrenament pe care îl făcea la FC Utrecht. Deși, inițial, părea o accidentare mai gravă, ulterior, a venit diagnosticul crunt al medicilor: și-a fracturat o vertebră cervicală. Totul a început cu un duel al lui Neşu cu coechipierul Alje Schut, care a căzut peste român.