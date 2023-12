Mihai Neșu și-a deschis sufletul și a vorbit despre miracolele din viața lui. ”Am trăit pe pielea mea și am simțit ajutorul lui Dumnezeu”

Mihai Neșu, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, într-o ediție specială de Crăciun, a vorbit despre ajutorul miraculos primit de la Dumnezeu în ultimii aproape 13 ani, atât timp cât a trecut de la teribilul accident suferit la un antrenament al celor de la FC Utrecht. Astfel, pentru a vizualiza discuția integrală dintre fostul fotbalist și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

A reușit să renască după ce a fost răzvrătit și s-a dat bătut. Nu ar fi putut realiza acest fapt fără ajutorul lui Dumnezeu și, astfel, Mihai Neșu îi este recunoscător. Ajuns la vârsta de 40 de ani, fostul fotbalist încearcă să-i intre în grații, conștient fiind că l-a tratat de-a lungul vieții cu neglijență.

„Având deja aproape 13 ani de la accident, fizic sunt foarte bine”

Adrian Artene: Vorbești despre greutăți cu atâta blândețe, de parcă se eliberează orice povară pe care ai purtat-o până acum. Și, dacă vorbim despre greutăți, dar în egală măsură și despre miracole, tu ești povestea care arată că acolo unde există credință în Dumnezeu, nimic nu e prea dureros. Pentru că ai trecut prin acel episod dramatic, s-au stins părinții tăi, ambii, în același an, și, iată, au fost aceste momente de durere, dar au apărut și miracolele în viața ta. Până la urmă, Crăciunul mărturisește miracolele, iar unul dintre acestea este faptul că ți-ar revenit fantastic, așa cum poate nu mulți medici ar fi prevăzut că se poate întâmpla.

Mihai Neșu: Da, așa este. Nu e motiv de laudă, dar am trăit pe pielea mea și am simțit ajutorul miraculos al lui Dumnezeu. Din firea mea răzvrătită și care s-a dat bătută la un moment dat, am renăscut. Chiar am văzut niște materiale de după accident, când la interviuri încercam să am un optimism, dar se vedea o tristețe și o deznădejde în ochii mei, apoi am revăzut niște interviuri mai proaspete, unde nu mai trebuia să mă prefac. Simt o bucurie în sufletul meu fiindcă m-a ajutat Dumnezeu să trec și fizic, dar și sufletește peste accident. Având deja aproape 13 ani de la accident, fizic sunt foarte bine. Domnul doctor neurolog la care mă duc să primesc trimiteri pentru examene anuale de RMN și alte analize pe care le am de făcut îmi zice că nu neapărat progresele înseamnă că sunt bine, ci faptul că nu m-am degradat.

Adrian Artene: Ce ai îndrepta din 2011 (nr. anul accidentului) și până astăzi?

Mihai Neșu: Poate în primii ani dacă aveam puterea să fiu mai sincer cu mine și cu cei din jur… Am avut o perioadă în care, fiind așa supărat pe viață, dădeam vina pe toți cei din jur pentru ce se întâmpla și cred că n-a fost corect față de ei. Probabil că asta aș îndrepta dacă aș avea puterea să reușesc să gestionez mai bine primii 3-4 ani de după accident. Și, bineînțeles, asta nu numai din 2011 până acum, practic de când mă știu și de când știu de Dumnezeu, cred că neglijența sau cum l-am tratat pe El în decursul vieții mele ar fi ceva de schimbat. Acum nu se mai poate, dar slavă lui Dumnezeu că am ajuns în punctul ăsta și încerc să mă împrietenesc cu El chiar și acum, la 40 de ani.

