Petre Roman, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a scos la iveală adevărul relației dintre el și Zoia, fiica soților Elena și Nicolae Ceaușescu. Dacă a existat sau nu o idilă între cei doi, aflați în rândurile de la jos. În același timp, pentru a vizualiza discuția integrală dintre fostul premier și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

Cunoașterea lui Petre Roman cu Zoia Ceaușescu a survenit în momentul în care fostul premier, după primul an de doctorat, s-a întors în România, în vacanță. De altfel, acest procedeu era obligatoriu de realizat.

(NU RATA: Adrian Artene față în față cu Petre Roman la Altceva. SECRETELE REVOLUȚIEI din decembrie 1989)

Podcastul poate fi urmărit integral pe canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene” .

Petre Roman, adevărul despre relația dintre el și Zoia Ceaușescu: „Am cunoscut-o bine și am de spus despre ea numai cuvinte foarte frumoase„

Adrian Artene: La un moment dat, s-a spus despre dumneavoastră, dintre aceste mituri, faptul că aveați o relație foarte bună cu fiica soților Ceaușescu.

Petre Roman: Am cunoscut-o pe Zoia Ceaușescu, am cunoscut-o după primul an de doctorat, așa era regula, trebuia să te întorci, după primul an, acasă, în vacanță. Și m-am întors, aveam biletul de avion plătit dus-întors. Și în vacanța aia am cunoscut-o pe Zoia. Am cunoscut-o bine și am de spus despre ea numai cuvinte foarte frumoase. Era un om absolut admirabil. De altfel, dintre toți cei trei, fără îndoială că ea era omul cel mai normal și, în același timp, o fată foarte inteligentă, foarte capabilă, era matematician. Și ne-am înțeles foarte bine, dar, ciudat, nu știu cum să spun, dar toți trei copiii erau bine educați. Chiar și Nicu. L-am cunoscut pe Nicu atunci, cu el am stat de vorbă mai mult, pe Valentin îl cunoscusem pentru că al meu cumnat, fratele soției mele, fusese la studii împreună cu el. Prin urmare… nu pot să spun despre copiii ăștia nimic rău. Nici măcar despre Nicu Ceaușescu.

(VEZI ȘI: Lecția pe care Bianca Ionescu a primit-o la Conservator: ”Te duci la o stână de oi?”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.