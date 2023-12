Lecția pe care Bianca Ionescu a primit-o la Conservator: ”Te duci la o stână de oi?”

Bianca Ionescu, invitata lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a rememorat întâmplări de pe vremea în care era studentă. Cum a fost mustrată de regretata Arta Florescu, dar și ce a moștenit de la aceasta, aflați în rândurile de mai jos! Totodată, pentru a vizualiza discuția integrală dintre soprană și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

O pereche de încălțări considerate neconforme de Arta Florescu pentru ora de curs a fost „mărul discordiei”. Colegele Biancăi Ionescu purtau pantofi, în schimb aceasta, la un moment dat, a decis să încalțe apreschiuri. A fost pusă să se descalațe, pe motiv că nu se afla la stână.

„Aveam o frică extraordinară pentru că auzisem că e extrem de critică„

Adrian Artene: Ați moștenit și dumneavoastră un alt profesor pe care l-ați avut, este regretata Arta Florescu, și discutam înainte, pentru că era o personalitate uluitoare a acestei zone muzicale, ce cuvinte, poate, le păstrați și astăzi din cele pe care vi le-a spus, la un moment dat?

Bianca Ionescu: „Vai de mine, dragă! Vai, dragă! Dar cu câtă inteligență cânți, dragă! E, dar uită-te! Ai așa, o frază, în fine. Bravo, foarte bine. Acum ce cântăm, ia să vedem?”. Cam ăsta e stilul și, în același timp, era și critică și n-am să uit că la începuturile mele ca studentă, deci era vorba de anul II, și spun II pentru că în primul an am fost la profesorul Ion Stoian, așa s-a făcut repartiția, după care am înțeles că dumneaei a cerut în mod expres să trec la clasa dânsei, eu aveam o frică extraordinară pentru că auzisem că e extrem de critică și nu se sfiește din a face observații pe care avea pretenția, prin atitudinea dumneaei, să ni le însușim și să mergem mai departe ținând cont și nerepetând greșelile pentru care făcea acele observații. Țin minte că eu eram, pe la început, îmbrăcată destul de nonconformist, aveam niște apreschiuri, cred, ca un soi de blană, mi se părea mie că sunt foarte drăguțe și m-am gândit că n-ar trebui să vin în pantofi cu toc la clasa dumneaei. Am văzut niște studente, dar m-am gândit că aveau niște spectacole după și de aia vin așa. De unde?! Ele așa veneau la oră. Și când am venit în apreschiuri zice „Vai, dragă, dar ce este asta? Tu de duci și cânți acum la o stână de oi? Scoate, dragă, alea din picioare. Hai, scoate-le repede. La mine la clasă nu se vine așa”.

