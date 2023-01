Mihai Pintilii, antrenorul FCSB-ului, luat în colimator de un fost fotbalist de la Steaua: “Și un taximetrist poate câștiga două meciuri pe banca lor”

După ce Nicolae Dică și-a dat demisia, Mihai Pintilii s-a ocupat de ședințele de pregătire ale vicecampioanei României. Deși roș-albaștrii au avut un final de 2022 bun, nu toată lumea este impresionată de fostul căpitan al FCSB-ului.

Mihai Pintilii a fost luat peste picior de Nana Falemi, fost fotbalist la Steaua. Ex-fundașul nu este deloc impresionat de parcursul roș-albaștrilor din ultimele săptămâni ale anului trecut, fiind de părere că și un taximetrist este capabil să câștige două partide pe banca FCSB-ului.

“Ei fac o pregătire dură. În meciuri de pregătire contează cine începe mai devreme pregătirea. Dacă ai o săptămână în plus, contează. La FCSB sunt jucători nou-veniţi, în probe. Mai contează şi mâna antrenorului. În cantonament trebuie să biciuieşti jucătorii, să-i forţezi. Contează un antrenor care se poate impune şi, când suferă, să poată să meargă mai departe, dar nu cred că Pintilii are capacitatea asta. E bun organizator, dar nu cred că are capacitatea să ducă jucătorii mai departe, când trebuie să-i capaciteze. Alaltăieri era colegul lor, şi îi înţelege, şi jucătorii joacă pentru Pintilii. Când devii dur, nu mai eşti ăla care înţelege. Îţi spun cum eram noi: «Băi, erai colegul nostru, acum ce faci?»”, a spus Nana Falemi.

Mihai Pintilii, antrenorul FCSB-ului, taxat: „Îi lipsesc anii de experiență”

Fostul fundaș susține că FCSB are nevoie de un antrenor cu experiență pentru a obține performanțele dorite.

“Îi lipsesc anii de experienţă şi el nu-i are. În meciuri oficiale vom vedea trecerea de la coleg la antrenor. După umila mea părere, şi un taximetrist poate câştiga două meciuri pe banca FCSB-ului. Problema se pune când echipa pierde, la reglaje, la discursul pe care-l ai, ce faci. Un antrenor care nu are experienţă nu poate corecta, iar în timp va pierde vestiarul. Când îl scoţi pe fotbalist din zona de confort, atunci pot apărea conflicte. Conflictele vor apărea când va fi greu. Pentru ca echipa să crească şi echipa să obţină rezultate, atunci e nevoie de presiune, iar atunci să vedem cum se vor gestiona conflictele”, a mai declarat Nana Falemi, potrivit Orange Sport.