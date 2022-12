Jucătorii FCSB-ului, la mare căutare! Super ofertă din Anglia pentru un titular. “Da, este adevărat!”

Gigi Becali are mai multe oferte pentru jucătorii săi, însă singurul care nu este lăsat să părăsească gruparea, în clipa de față, este Ștefan Târnovanu. Patronul FCSB-ului a anunțat că tânărul portar nu este de vânzare.

Potrivit PROSPORT.RO, pe adresa lui Ștefan Târnovanu ar fi ajuns o ofertă de transfer din Anglia, însă Gigi Becali a respins-o categoric. Vrea ca tânărul portar să mai rămână la FCSB cel puțin doi ani, pentru a-i crește cota.

“Da, tată! Este adevărat. Am ofertă venită și pentru Târnovanu, dar pe lânga oferta asta au întrebat și alte cluburi de el. Însă, nu vreau să îi dau drumul acum. Le-am mulțumit frumos pentru oferta făcută, dar eu vreau să îl mai țin pe Târnovanu la noi pentru doi sau maximum trei ani. Nu mă grăbesc. Nu vreau să pățesc cu el așa cum am pățit și cu Vlad. Să îl facem și pe el Messi al portarilor sau să mai vorbim de nu știu ce sume amețitoare de transfer. Târnovanu trebuie să se concentreze la ceea ce are de făcut la echipa de club. O să vină și vremea lui să plece”, a spus Gigi Becali.

Ștefan Târnovanu, asaltat cu oferte

Ștefan Târnovanu a fost transferat la FCSB în urmă cu doi ani, iar Gigi Becali a plătit celor de la Poli Iași suma de 200.000 de euro. Clubul din Copou a păstrat și 15 la sută dintr-un ulterior transfer.

“Pentru Târnovanu, s-au învârtit câteva milioane de euro bune într-un timp de vreo 10 zile. Au fost scouteri, care au venit, au făcut… Sume mari pentru un portar. Patru, cinci milioane pentru Târnovanu, care nu ştiu dacă a costat. Eu cred că la un 2,5 milioane de euro se putea închide un transfer, pozitiv pentru el. Cu nişte procente. Târnovanu are corp de portar, are alură de portar, zici că e fotomodel. Forma lui ca portar, eu n-am văzut portar atât de bine portar. Mai are de corectat la ieşirile pe centrări”, a spus Giovanni Becali, la finalul lunii septembrie.