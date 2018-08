Mihai Roman transferat de Gigi de la Botoșani în contul datoriei pentru Golofca!

Mihai Roman, căpitanul FC Botoșani și golgheterul din sezonul trecut al moldovenilor, va semna cu FCSB.

„Interesul meu era să-i iau cât mai repede, ca să pot să-i trec pe listă pentru meciul cu Rapid Viena. De Mihai Roman îmi place de mai multă vreme. Am vrut să-l iau încă de când era la Rapid. Am avut mai multe tentative, dar am reușit abia acum. Și anul trecut am vrut să-l iau dar nu a vrut să vină“, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali nu va plăti niciun leu pentru transferul lui Mihai Roman. FC Botoșani a încasat 400.000 de euro în urma transferului lui Golofca. În plus, Becali a renunțat și la o clauză de 100 mii de euro pe care FC Botoșani ar fi trebuit să o plătească în cazul în care l-ar fi folosit pe Golofca contra roș-albaștrilor. Acesta din urmă nu a confirmat la FCSB și a fost retrimis la Botoșani iar Valeriu Iftime a decis să-l cedeze pe Mihai Roman.

Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani, a spus că nu îl mai putea păstra pe Mihai Roman deoarece oferta făcută de Gigi Becali era una foarte bună, Mihai Roman urmând a câștiga dublu la FCSB comparativ cu cât a câștigat la FC Botoșani.

„Dacă o iau matematic, FC Botoșani nu a pierdut. Îi dă un contract foarte bun plus niște bonusuri la Europa League. E o ocazie rară pentru Mihai și nu pot să îl refuz. Am vorbit și cu Costel, ne-am făcut toate calculele. Mihai a hotărât. Nu eu. Eu am vorbit cu Becali acum o săptămână și i-am spus că dacă Mihai e convins că e bine pentru el, nu am cum să-l refuz. Am vorbit aseară cu Mihai și mi-a spus că vrea să plece. Dispare un mare caracter din echipa noastră, un om de bază, fost golgheter. Am ținut de Mihai dar oferta e prea bună. El merită tot respectul meu. Din momentul ăsta, Golofca e din nou jucătorul meu, îl pot vinde pe Golofca”, a declarat Valeriu Iftime