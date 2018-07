Mihai Stoichiță va propune noul selecționer la tineret!

Noul selecţioner al echipei naţionale de tineret a României va fi numit în cadrul şedinţei Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Fotbal (FRF) care va avea loc pe 2 august.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat că propunerea pentru postul de selecționer al reprezentativei under 21 trebuie să vină de la Mihai Stoichiţă, preşedintele Comisiei Tehnice a FRF.

„Am discutat cu directorului tehnic, Mihai Stoichiţă, până la şedinţa din 2 august a Comitetului Executiv va trebui să avanseze o propunere pentru postul de selecţioner U21. Noul selecţioner la U21 se încadrează exact în profilul pe care îl căutăm. Ne interesează un parteneriat pe un termen mediu şi lung”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele FRF.

Postul de selecţioner al echipei naţionale de tineret este liber din 8 iunie, atunci când antrenorul Daniel Isăilă a decis să rezilieze contractul cu Federaţia Română de Fotbal pentru a prelua formaţia Al Hazm, nou promovată în prima ligă din Arabia Saudită.

„Este cea mai grea decizie din cariera mea! Am lucrat extraordinar aici. Mulţumesc Federaţiei Române de Fotbal pentru şansa pe care mi-a oferit-o în 2016, iar acum, pentru înţelegere. De asemenea, le mulţumesc tuturor celor cu care am colaborat, oameni din federaţie sau din staff. Jucătorilor le urez succes şi sper să se califice la turneul final pentru că merită să fie acolo. Sunt nişte băieţi extraordinari, talentaţi şi muncitori. Mulţi dintre ei vor ajunge la echipa mare în viitor. Voi fi suporterul lor numărul unu de acum încolo! Hai, România!”, a declarat Isăilă în momentul în care și-a anunțat despărțirea de selecționata under 21.