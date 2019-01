Mihai Sturzu de la HI-Q s-a lăsat de muzică și a devenit pilot: ”Mi-a zis cineva că sunt pilot mai bun decât eram cântăreţ”

Toată lumea îl știe de pe vremea în care făcea parte din trupa HI-Q! Puțini însă sunt cei care și-l puteau imagina pe Mihai Sturzu… pilot!

Mihai Sturzu a devenit cunoscut în showbizul autohton, ca artist, făcând parte din trupa Hi-Q, alături de Dana Nălbaru și Florin Grozea. După ce a renunțat la muzică, și-a încercat norocul ca politician, însă a abandonat și această carieră, iar acum, la 39 de ani, Mihai este pilot de linie, la o companie aeriană low-cost, care transportă pasagerii în Europa și nu numai.

„Trăiesc visul copilăriei şi sunt mega-fericit. Râd ca prostul. E foarte amuzant. Veneam din Norvegia şi am ajuns cu vreo 40 de minute mai devreme, am şi aterizat impecabil, cum aterizez eu de fiecare dată… Eu beau multă apă şi ieşisem să merg la baie. Mi-a zis cineva că sunt pilot mai bun decât eram cântăreţ. La 32 de ani am luat licenţa de pilot privat, am continuat, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Zbor şi mă distrez!”, a declarat Mihai Sturzu la Teo Show.

Câți bani câștigă Mihai Sturzu

La doar câteva zile după Revelion, Mihai a pilotat avionul în care se aflau foștii colegi, printre care Paul Surugiu-Fuego, Adrian Enache, însoţit de cei doi copii ai săi, Diana şi David, Iuliana Marciuc, dar şi scriitoarea şi textiera Rodica Elena Lupu, care s-au bucurat să îl revadă în această postură pe fostul membru al trupei Hi-Q.

Potrivit dcnews.ro, un pilot pe o linie comercială la compania aeriană low-cost, unde activează și Mihai Sturzu, începe de la 36 000 euro pe an. Mihai Sturzu a studiat filologia, a practicat şase ani handbal de performanţă, s-a apucat de cântat şi a fondat una dintre cele mai de succes trupe din România, a obţinut licenţa de scafandru profesionist, a fost implicat în politică, iar acum este pilot. Acum, Mihai Sturzu a ajuns să-şi urmeze pasiunea de copilărie – pilotajul.