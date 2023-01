Mihai Trăistariu șochează din nou, după ce a anunțat că ar vrea să își cloneze copiii: ,,Îi vreau doxă de carte”

Mihai Trăistariu uimește din nou, după ce a declarat că ia în calcul varianta de a-și clona copiii, dacă acest lucru va fi posibil în viitor, și dacă nu va găsi, între timp, o femeie alături de care să-și întemeieze un cămin.

Deși se bucură de un succes răsunător în carieră, pe partea sentimentală, artistul nu are parte de același lucru. Mihai Trăistariu exclude varianta adopției și mărturisește că nu îi surâde ideea de a crește copiii altora. (VEZI ȘI: RITUALUL PE CARE ÎL ARE MIHAI TRĂISTARIU, ATUNCI CÂND VREA SĂ SCAPE DE KILOGRAMELE ÎN PLUS: „ȘTIU CĂ NU E SĂNĂTOS”)

Mihai Trăistariu: ,,Îi vreau doxă de carte, și poate cântăreți”

În cazul în care artistul nu va găsi femeia alături de care să își întemeieze o familie, Mihai Trăistariu a mărturisit că ar vrea să își cloneze copiii.

De asemenea, el își dorește foarte mult ca ei să învețe foarte bine și să ajungă ca el fie olimpici la matematică și doxă de carte, fie cântăreți.

,,Aș vrea să am copiii mei, nu copiii altora. Eu am, spre exemplu, pisici, văd cât de intens și complex mă ocup de niște banale pisici, dar de copiii mei, pe care îi vreau doxă de carte și poate cântăreți, poate artiști, să fie la fel ca mine, olimpici la matematică.

Nu mă încântă ideea (n.r. de adopție), dar nu sunt împotrivă, nu mă încântă ideea să înfiez un copil. Prefer să îi clonez, dacă va fi posibilă clonarea în viitor, aș vrea să fie un copil exact ca mine, pentru că atunci o să îl instruiesc de mic, să știe exact ce are de făcut. Mi-ar plăcea să mă clonez în viitor și să am un copil care să fie clona mea!”, a mărturisit Mihai Traistariu, la Antena Stars. (CITEȘTE ȘI: MIHAI TRĂISTARIU, MĂRTURII HALUCINANTE: „ÎMI DORESC SĂ MĂ TREZESC ÎN VIITOR”. CE VREA SĂ FACĂ FOSTUL REPREZENTANT LA EUROVISION CU CORPUL SĂU)

Mihai Trăistariu se declară un familist convins

Încă de mic copil, artistul a crescu într-o familie numeroasă, astfel că este familiarizat și îi place ideea de familie numeroasă.

,,Eu vreau să am proprii copii și îmi place ideea de familie. La tata au fost 10 frați și la mama 15. Eu sunt familist de fel.”, a mai spus artistul.