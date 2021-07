Mihăiță Piticu a avut o reacție furibundă la adresa artistului Connect-R, înjurându-l în cadrul unui live pe care l-a susținut pe o platformă de socializare. Mai mult decât atât, a doua zi, după episodul verbal violent pe care l-a avut, cântărețul și-a cerut iertare atât față de el, cât și față de familia lui.

Mihăiță Piticu a scos ”arsenalul” la înaintare în cadrul unui live pe care l-a susținut pe rețelele de socializare. Acesta i-a adresat injurii grave atât lui Connect-R, cât și familiei sale, totul pornind pare-se de la o sumă de bani: 300 de euro. Însă, după reacția furibundă pe care Mihăiță Piticu a avut-o, acesta a transmis un alt mesaj, ziua următoare, după ce s-a întors de la un eveniment. Cântărețul și-a cerut iertare față de el și de familia lui, promițând că va fi alături de ei, dacă ar avea nevoie vreodată.

”Dați distribuiri să ajungă la Connect-R, ăsta. Mai e și țigan, nu are caracter. Cumătru Adi Spoitoru, stați să vină mai multă lume pe live, ca să înțelegeți și voi despre ce e vorba și să înțeleagă și mă-sa lui Connect-R. Băga-mi-aș %^&* în Connect-R. Dați un share. Eu nu fac Live, nu fac greșeli, nu fac nimic. Au apărut postari că am luat 300 de euro de la sor-sa. Știți ce a făcut sor-sa? P%^&*-#$ pe el, *&^%$ în gură să-l %^&, mai e și țigan de-al nostru. Ce are cu mine? Că nu i-am făcut nimic. Ați văzut voi vreo ceartă între mine și el? Nu i-am făcut nimic. Să moară familia mea, unchiule, dacă am greșit cu ceva. Ce are cu mine, ce i-am facut? În loc să stau sa dorm, că trebuie să plec la nuntă. Să-mi bag $%^& în Connect-R. În omul vostru pe care îl iubiți. M-a adus la disperare”, a spus Mihăiță Piticu în cadrul unui live.

Mihăiță Piticu și-a cerut iertare în fața lui Connect-R

După episodul în care artistul Mihăiță Piticu îl înjură pe Connect-R, acesta și-a cerut iertare atât față de el, cât și de familia cântărețului. Mai mult decât atât, Mihăiță Piticu dorește să se împace cu artistul, numindu-l chiar și ”frate”, promițând că va fi alături de el când va fi nevoie.

”Am pierdut și alte petreceri… Mi-a venit greu. Dimineața, după ce am terminat nunta, am băut, m-am luat cu prietenii mei la vorbă. Am înjurat. Bine că nu am înjurat de copiii lui că nu sunt nesimțit. E adevărat că am înjurat și de soție, și de mama lui. Îmi retrag cuvintele, îmi cer iertare, îmi cer scuze, să mă ierte fratele meu Connect-R și familia lui. Și, nu e problemă, oricând va avea nevoie de mine, sunt prezent și fără bani la el în familie, dacă e nevoie”, este mesajul pe care l-a transmis Mihăiță Piticu după reacția furibundă la adresa lui Connect-R.

