Mihalea Rădulescu, soacră de nota 10: ”Le-am făcut micul dejun”

Mihaela Rădulescu este o mamă modernă! Vedeta și-a intrat rapid în rolul de soacră și mai mult decât atât le răsfață așa cum știe mai bine pe domnișoarele care stau la brațul băiatului său.

Chiar dacă are doar 15 ani, Ayan a început deja să sucească mințile fetelor. Nici nu este de mirare, adolescentul este un băiat extrem de frumos și îi seamănă leit mamei lui.

„Ayan are 15 ani și are iubită. Vine acasă și doarme cu ea. Eu tot timpul mi-am făcut filmul asta cu cum o să fiu eu când o să fiu soacra. Am avut un blocaj așa. Că orice mamă responsabilă am întrebat dacă părinții ei știu și dacă o lasă. Mi-a spus că părinții ei nu știu că ea are 18 ani. M-am și trezit mai devreme să mă apuc să le fac micul dejun dimineață, e o situație nouă cu care văd că mă descurc bine. Problemă e că deja suntem la următoarea, mi s-a explicat deja că „mama, m-am cam plictisit”. La vârstă asta are nevoie de experimente și încercări”, a povestit Mihaela Rădulescu la o emisiune tv.

Mihaela și Felix la un pas de despărțire

Chiar dacă din poze pare că viața lor este perfectă, iată că traiul Mihaelei Rădulescu alături de Felix Baumgartner nu este chiar atât de roz. Celebra prezentatoare a povestit un episod în care iubitul ei a reacționat foarte urât după ce i-a umblat prin lucruri.

“De la asta era să mă părăsească Felix. Nu era din vina prăjiturii. Era pentru că nu i-am zis că mă apuc de gătit. El este genul acela care, dacă îi atingi lucrurile din casă și nu i le pui la loc, s-a terminat… M-am apucat de gătit eu în casa lui, fără să cer permisiunea, că era omul plecat și am zis că-i fac și eu o surpriză. Mamă, și când a venit ăla și a simțit miros de mâncare, în loc să facă fața aia de bărbat fericit că i-a gătit femeia, a început să țipe la mine: „Ce faci, mă, acolo? Ce-i cu mirosul ăsta? Ai luat alea din bucătărie? Ai gătit în vasele mele?’. El nu gătise niciodată și nici nu mai locuise cu vreo femeie în casă”, a dezvăluit Mihaela Rădulescu.