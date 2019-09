Mike Diamondz vorbește despre relația cu Ana Lesko: ”Îmi place de ea, e foarte senzuală”

După ce CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA a oferit în exclusivitate imagini cu Mike Diamondz și Anna Lesko în ipostaze “apropiate”, artistul a oferit primele declarații pe tema acestui subiect.

Mike Diamondz a oferit primele declarații după ce s-a zvonit că Anna Lesko l-ar fi părăsit pe tatăl copilului ei din cauza lui. Artistul a avut doar cuvinte de laudă la focoasei blondine și spune că sărutul de care a fost acuzat nu a avut loc.

”Îmi place Anna Lesko, este o tipă frumoasă, este o doamnă pe care o apreciez prin muzica sa. Nu am sărutat-o niciodată pe Anna Lesko. Nu am sărutat-o. Eu cred că atunci pe moment, din partea mea ar fi fost ceva. E un sentiment de moment, nu trebuie să ne bazăm viitorul pe sentimentele de moment. Împrejurarea în care eram era una favorabilă, dar soarta a decis ca lucrurile să rămână așa. Nu știu dacă a fost un început de relație. Am ajuns acasă singur și am cercetat problema. Eu cu Anna mă știu de peste 10 ani, ea este o fată foarte senzuală și eu mereu am răspuns carismatic. De fiecare dată când ne vedem e aceeași atitudine. M-am gândit că este cu cineva de foarte mult timp, dar faptul că nu își păstrează distanța e un semn”, a spus artistul la Antena Stars.

S-au îmbrățișat năvalnic și s-au sărutat în club

Vă reamintim faptul că la începutul verii, Anna Lesko a fost surpinsă în NUBA București alături de un artist celebru din showbiz. După mai multe pahare de ”încălzire” care au culminat chiar cu un dans pe masă, între cei doi lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Erau lipiți de bar și… foarte intimi. Cei doi și-au vorbit minute bune, după care și-au șoptit la ureche… Până când, la un moment dat, Anna Lesko l-a tras pe Mike spre ea ca să-l sărute. Fermecat de frumusețea cântăreței, artistul nici nu avea cum să se opună unei asemenea ocazii. Ba chiar și-a dat seama că poate ”plusa” și el, așa că s-au îmbrățișat năvalnic și s-au sărutat. (VEZI ȘI: Clipe cumplite pentru Mike Diamondz în avion! A fost acuzat că detonează o bombă!)

Dacă despre ”obligațiile” Annei Lesko avem cunoștință, despre cele ale lui Mike Diamondz știm că… nu mai există! Artistul este divorțat de foarte mulți ani de femeia care i-a dăruit și două fetițe. Mai mult, am aflat că acesta este alintat de admiratoare ”Tripodul” .