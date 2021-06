Miki de la K-Pital s-a cununat civil cu iubitul ei, după 18 ani de relație: ”L-am convins să spună DA!”

Miki de la K-Pital s-a cununat civil cu iubitul ei, după 18 ani de relație. Artista este cea care a făcut anunțul, după ce a publicat mai multe imagini de la marele eveniment.

Mihaela Marinache, alias Miki de la K-pital, și Răzvan Constantinescu s-au cununat civi pe data de 10 iunie. Evenimentul a avut loc în comuna Crevedia, Dâmbovița, acolo unde locuiesc de ceva vreme, și a fost unul discret. Alături le-au fost doar nașii, pe care proaspăt însurățeii îi cunosc de 16 ani.

“Ne-am cununat în Crevedia, am avut doar nașii cu noi, doctorul Bogdan Dimitrie Niculae, cu nevasta lui Marina, pe care îi cunosc de 16 ani! O să facem mai multe seri cu petreceri la noi acasă pentru că avem mulți prieteni!”, a declarat Miki pentru Click!

Pentru marele eveniment, Miki a optat pentru o rochie vaporoasă, de vară, roz pudrat. Iar partenerul ei a îmbrăcat un costum în nuanțe de bej-maroniu. ”Rochie de mireasă am mai îmbrăcat odată și nu mai sunt curioasă pentru că nu o rochie te face fericită!”, a mai spus artista.

”Mi-a luat 18 ani, dar l-am convins să spună DA!”, a scris Miki în dreptul fotografiilor de la cununia civilă.

S-a retras din lumina reflectoarelor

Miki s-a retras din lumina reflectoarelor, însă nu a renunțat la cariera muzicală. A preferat să stea departe de evenimentele mondene și emisiunile televizate, s-a mutat din București și și-a cumpărat o casă în Dâmbovița.

„Nu mai sunt de mult timp la K-Pital. Aşa m-a cunoscut lumea şi chiar îmi pare foarte bine. Eu sunt Miki, aceeaşi. Mi-am schimbat culoarea părului. Acum am trupă live. (…) am făcut o pauză de la monden. Eu din muzică trăiesc, nu aveam cum să stau deoparte. Am fost la petreceri private, nu am mai ieşit public. Cânt şi cover-uri, şi populară, de toate. Am trupă live”, spunea Miki, ex-K-pital, la emisiunea ”Xtra Night Show”, în urmă cu ceva timp.