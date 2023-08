Milioanele de euro ale lui Dan Bittman se pot duce pe apa sâmbetei. Una dintre afacerile solistului de la Holograf, aproape de faliment! „Statul nu ne-a ajutat niciodată”

Dan Bittman spune că afacerea personală cu complexul de agrement de lângă București nu i-a adus anul acesta rezultatele scontate. Admite însă că e optimist și că atunci când va trage linie va fi totuși un „pic” pe plus. Una peste alta, avea așteptări mult mai mari decât ce i-a oferit realitatea, peste vară.

„Mi-e clar că față de alți ani 2023 nu a fost unul la înălțimea așteptărilor, din perspectiva afacerii mele cu parcul de agrement de lângă București, cel de la intrarea pe autostrada spre mare. Ar fi putut fi mult mai bine!”, a declarat Dan Bittman pentru CANCAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: Ce mai ”combină” solistul trupei Holograf?! Dan Bittman s-a afișat cu o brunetă misterioasă, iar CANCAN.RO are imaginile)

Vedetă a muzicii ușoare românești de peste 30 de ani, Dan Bittman, 61 de ani, e mult mai puțin cunoscut din postura sa de antreprenor.

Cum i-a venit ideea de a construi propriul complex de agrement

Cu toate acestea a investit aproape un milion de euro în acest proiect pe care l-a deschis într-o primă fază, așa cum singur mărturisește, pentru distracția propriilor băieți. Un proiect dezvoltat la circa 50 de kilometri de Capitală, în zona Sărulești, pe malul Lacului Sulimanu.

„Complexul ăsta a pornit ca un proiect pentru băieții mei. Cel mare a vrut să afle secretele unui sport acvatic, wakeboard, mai puțin cunoscut la noi, și așa am început totul. Chestiunea e că băieții au crescut și nu prea mai trec pe aici, dar parcul de agrement s-a dezvoltat de la an la an”, adaugă Dan Bittman.

Solistul trupei de la „Holograf” se mândrește cu cei trei băieți ai săi, Alexandru, 23 de ani, Patrick , 19 ani, și Mark Nicholas, 15 ani, toți rezultați în urma relației vedetei cu cea care i-a stat alături aproape un sfert de veac, Liliana Ștefan.

(NU RATA: Fosta lui Dan Bittman, topless la o piscină de fițe din București. Monica Odagiu a trecut peste accidentul mortal în care a fost implicată și a ieșit la plajă)

Cert este că acest tip de sport pe apă, wakeboard, stă în continuare pe primul plan la parcul de agrement al lui Dan Bittman.

„Avem acolo o bază de sport pentru așa ceva, foarte bine pusă la punct. Am ridicat o instalație pentru începători, pentru că avem de-a face cu un fel de ski nautic practicat pe o placă, asemenea snowboardingului, dar și o alta pentru avansați, unde să se poată bucura pe deplin de frumusețea acestuia. Iar pe lângă, am adăugat toate ingredientele unei perioade de relaș”, rememorează el pe repede înainte pentru CANCAN.RO cum i-a crescut afacerea proprie.

Dan Bittman are o explicație proprie pentru anul slab al afacerii de lângă București

Dan Bittman pare că are și o explicație pentru situația mai aparte din acest an: „Nu sunt singurul care am îngrijorări și care am avut un an mai slab. I-am auzit pe mulți alții. Cel mai probabil, lumea, sum imperiul inflației și a crizei economice resimțite, a evitat să mai cheltuiască ca în alți ani. Sau a ales să meargă mai mult în străinătate pentru ceea ce ei consideră servicii mai bune și mai pe gustul lor. Însă nu iau în calcul momentan decât să țin parcul deschis atâta timp cât vremea îmi va permite. Dacă va fi cald până la mijlocul lui septembrie, cum se aude, atunci am să încerc să profit și eu de acest lucru!”, indică îndrăgitul artist.

În urmă cu trei ani, chiar în prima parte a pandemiei, același Dan Bittman spunea lucruri mult mai luminoase despre mersul afacerii sale, dar datele problemei sunt cu totul altele azi.

Există însă un „of” peste care nu poate trece cu ușurință.

„Statul ăsta știe să perceapă taxe și impozite cu o regularitate incredibilă. Nu ne-a ajutat cu nimic, nu ne-a întrebat nici de una, nici de alta, dar când vine timpul să achit dările, e ceva de speriat!”, conchide Dan Bittman.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.