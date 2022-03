Adrian Petru Luca, zis și „Regele Banatului”, o cunoștea, acum câțiva ani, pe Andreea Coman, Miss Supranational Europe, care, în scurt timp, îi devenea amantă. Ar fi cheltuit mulți bani pentru fericirea tinerei domnițe, doar că avea să fie dat la o parte. Idila se rupea, brusc, la inițiativa ei. Dar cutremurător este că omul de afaceri afla că fusese otrăvit cu mercur, prin diferite metode. A suspectat-o pe Andreea, apoi a dat-o în judecată. Milionarul avea să rupă tăcerea, iar CANCAN.RO vă prezintă dezvăluirile uluitoare! Cum l-ar fi ”fermecat” amanta, dar și șoferul lui? Mărturiile sunt cu adevărat bulversante.

Amanta milionarului în euro, dar și aghiotantul lui ar fi mers „mână în mână”, potrivit afaceristului. Adrian Petru Luca i-a dat, de altfel, în judecată (Vezi AICI detalii), acuzându-i că l-ar fi escrocat. În plus, fosta amantă, Andreea, avea să fie acuzată chiar că l-ar fi otrăvit pe omul de afaceri, folosind mercur, pe care i l-ar fi pus în mâncare și în băutură. Nu mai puțin de 30 de plângeri a făcut milionarul împotriva fostei Miss, între care și pentru înșelăciune, șantaj și îmbogățire fără justă cauză.

”Toți au spus același lucru: intoxicare cu mercur!”

CANCAN.RO vă prezintă, în premieră, declarațiile uluitoare ale lui Adrian Petru Luca, în care povestește cum ar fi fost otrăvit de amantă, dar și cum ea i-ar fi făcut „farmece”, apoi s-ar fi „coalizat” cu șoferul lui.

”Eu, din păcate, am cerut mai multe expertize psihiatrice și la IML și la INML și la 100 de experți din țara asta. Toți au spus același lucru, intoxicarea cu mercur…

Mercurul se duce în creier și înseamnă afectare cognitivă, înseamnă discernământ diminuat”, a mărturisit Adrian Petru Luca.

Era abia începutul. Milionarul a mai povestit cum s-a simțit după ce a descoperit că are mercur în organism, prin ce a trecut și că încă se resimte. A mai spus și cum ar fi fost păcălit de amantă și șofer și cum în buzunarele lor ar fi intrat banii lui. Deloc puțini.

”Acum, eu sunt oarecum bine, după un an și jumătate de tratament pentru că iau medicamente antidepresive, iau multe medicamente. Dar acum un an și jumătate eram cu un picior în groapă.

Nu doresc nici celui mai mare … nici lui Putin nu-i doresc să fie intoxicat cu mercur, să treacă prin ce am trecut eu. Da, domne, îmi făcea farmece cu mercur. Îmi punea în mâncare, în băutură, farmece cu mercur, cu sânge menstrual… Iar mercurul ăsta se duce în creier și îți afectează gândirea, concentrarea, rațiunea, logica. Am leziuni demielinizante pe creier, am RMN. Astea duc la demență! Deci, am leziuni pe creier. După uraniu, e cel mai toxic element de pe Planetă”, a spus Luca.

”Nu mi-a pus atât de mult mercur încât să mor! Dar eram pe jumătate mort”

„Ținta” principală, Andreea, avea să fie vizată cu lux de amănunte. Dar nici șoferul nu a scăpat!

”Nu mi-a pus atât de mult încât să mor, dar eram pe jumătate mort. (…) Am vreo 30 de procese cu ea și vreo 16 dosare penale. Ea are apartamentul, are mașina, are bani în conturi. E pus sechestru pe tot. Să dea socoteală pentru banii mei. Sunt banii mei! Eu nu cer decât banii mei!

Rămâne de văzut dacă i-am dat de bunăvoie. Și dacă i-am dat de bunăvoie, eu i-am dat cu un scop. Eu i-am dat lui (șoferului, n.r.) pentru ceva, ori el nu a făcut nimic din ce avea de făcut. La banii către ea nu e chiar așa. Banii ăștia când îi dai către cineva trebuie să aibă, de exemplu, un scop moral. Menținerea unei relații de concubinaj extraconjugală nu e una morală.

Eu eram căsătorit și încă sunt căsătorit și nici nu o să divorțez vreodată”, a dezvăluit ”Regele Banatului”, care ar fi angajat mai multe case de avocatură pentru a-l reprezenta în instanță.

Cum s-au cunoscut ”aghiotantul” cu amanta milionarului

Adrian Petru Luca avea să o cunoască pe Andreea Coman în urmă cu patru ani, iar prin ”aghiotant” ținea legătura cu tânăra, aflată în București. O floare, un cadou, un mic ajutor, toate prin omul, chipurile, de încredere: șoferul.

”Am cunoscut-o în 2018, undeva. Eu locuiam în Timișoara, el era în București și-l mai trimiteam să-i ducă câte o floare, să-i spele mașina, să-i cumpere una, alta. S-a împrietenit cu ea și după aia se împărțeau pe bani. Banii nu ar fi ajuns la ea, ci ar fi rămas la el.

E șoferul meu, dar era în București! Când veneam în București, mă plimba pe acolo. El cu asta se ocupă. Are mai multe mașini cu care transportă oameni la aeroport și prin oraș. Dar s-a înhăitat cu fata asta, s-au împărțit pe bani. Eu le-a cerut să-mi dea socoteală, ce-au făcut cu banii. E absolut normal”, a povestit milionarul din Banat.

Omul de afaceri, în „război” și cu cazinourile: ”Știu toate mizeriile!”

”Regele Banatului” nu e străin de jocurile de noroc. Se pare că a pierdut sume frumușele în sălile unde norocul poate aduce amețitorii bani, doar că el nu prea ar fi avut parte de așa ceva, când era sub influența mercurului. S-a simțit, însă, tratat fără pic de respect, așa că pregătește o „surpriză”.

”Am scos extrasele de la bancă când am făcut plata cu cardul, de aia sunt zilele indicate. Există în regulamentul cazinourilor ceva la care se poate apela. Le las o surpriză pentru instanță!”, a spus milionarul.

Acțiunile ar fi deja deschise împotriva cazinourilor unde omul de afaceri a pierdut sume considerabile. ”Voi avea multe surprize pentru ei, pentru că m-am documentat, sunt extrem de bine documentat și știu toate mizeriile pe care ei le fac. Și o să le prezint acolo, în instanță, tot. Cum fură ei banii, cum spală banii, cum ajung banii la mafia rusă”, a mai spus Luca.

Tot omul de afaceri avea să dezvăluie cum se ”evaporau” banii în sălile de joc. ”Pierdeam 10.000 de euro, 20.000, 30.000, dar s-au adunat. Dar, faza care e? În momentul în care vezi că vine un om acolo, în cazino, și stă și plânge, și nu știe pe ce lume e și ce se întâmplă cu el, tu, ca personal în cazino, ca patron în cazino, nu te interesează că vine un om și stă 24 de ore acolo și nu mănâncă, nu face nimic decât să plângă și tu îi iei banii în continuare.

În halul ăsta eram eu acum un an. Am martori, inclusiv angajații cazinoului, care vor veni în instanță și vor spune. Deci le pregătesc mari surprize”, a încheiat afaceristul din Timișoara.

Relația otrăvită cu mercur

Adrian Petru Luca a cunoscut-o pe Andreea Coman în 2018, fix anul în care tânăra a câștigat concursul de frumusețe „Miss Supranational Europe”. Cu toate că era căsătorit, cei doi ar fi avut o relație până când omul de afaceri i-ar fi cumpărat un apartament în valoare de aproximativ 800.000 de euro și i-ar fi donat 300.000 de euro, bani necesari achiziționării de mobilă.

Doar că Andreea ar fi decis să pună punct relației. Atunci a hotărât milionarul să o acționeze în judecată, iar dosarele au început să curgă. Tentativă de omor, înșelăciune, violență verbală și multe alte capete de acuzare i-au adus pe cei doi în fața magistraților. Ulterior, bruneta a mers de mână cu „socrii” milionarului în fața oamenilor legii și a cerut ordin de protecție.

Cine este Adrian Petru Luca

Adrian Petru Luca este considerat unul dintre cei mai bogați oameni din România. A câștigat sume imense după ce a cumpărat terenuri exact acolo unde, la scurt timp, s-a construit centura Aradului și unde a fost proiectată Autostrada Vestului. Astfel, în 2009, Luca a câștigat nouă milioane de euro, după ce a vândut mai multe terenuri pe care s-a construit centura de ocolire a Aradului. În 2010 și 2011, afaceristul a cumpărat și apoi a vândut mai multe parcele pe care s-a construit Autostrada Vestului, Timișoara-Arad.

Pentru ultimele tranzacții, Luca ar fi avut de încasat aproape două milioane de euro, însă a contestat suma pe motiv că este prea mică și a solicitat 40 de milioane de euro, despăgubiri de la statul român, atât pentru terenurile pe care s-a construit centura Aradului, cât și pentru cele pe care este acum autostrada.

Adrian Petru Luca s-a însurat în anul 2009 cu Ana. Multimilionarul a ales să organizeze nunta într-un hotel de lux din Monte Carlo, alături de 100 de invitați. Nuntașii au fost aduși cu un avion închiriat de Luca special pentru acest eveniment, pentru care ar fi plătit 50.000 de euro. Petrecerea a avut loc la hotelul Monte Carlo Bay, unde prețul unei camere pornește de la 600 de euro, dar poate ajunge până la 3.000 de euro.

