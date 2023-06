Milionarul român care nu poate să iasă singur pe stradă, de frică. „N-am reușit să mă controlez

Unul dintre cei mai tineri milionari din România, Sebastian Dobrincu, a ajuns să privească succesul cu frică. Invitat în cadrul unui podcast, antreprenorul a mărturisit că se confruntă cu stări de anxietate care îl fac să se izoleze de cercurile sociale, iar în ultima perioadă îi este frică să meargă singur chiar și pe stradă.

În vârstă de 24 de ani, Sebastian Dobrincu este unul dintre mai de succes tineri din România. Învârte banii cu lopata, are viața la care visează multă lume, iar în ultima perioadă a câștigat notorietate datorită aparițiilor sale fie în cadrul emisiunilor de televiziune, fie în cadrul podcasturilor. Deși nu a rezistat prea mult timp în cadrul show-ului Survivor România, din cauza unei accidentări care nu i-a mai permis să continue lupta pentru marele premiu, Sebastian Dobrincu a ajuns rapid la inimile publicului.

Însă, celebritateea nu e atât de ușoară, cu atât mai puțin pentru un tânăr afacerist care nu și-a setat vreun obiectiv de a deveni faimos.

La doar 11 ani, Sebastian Dobrincu a început să muncească pentru visul lui. În 2009, software-ul făcea parte din viața lui, iar la vârsta de 17 ani a decis să se mute în Statele Unite ale Americii pentru a face programare la un alt nivel. Ambiția și persverența l-au făcut să devină omul de succes de astăzi, iar nume precum Selena Gomez, Tumblr, Hulu, Universal Music sau Shake Shack, fac parte din portofoliul de clienți ai antreprenorului.

Invitat în podcastul lui Jorje, Sebastian Dobrincu a povestit cum a ajuns să intre în lumea tehnologiei și ce anume l-a fascinat să continue pe acest drum. Mai mult decât atât, printre altele, milionarul susține că a ajuns să se confrunte cu anxietate socială.

Sebastian Dobrincu nu mai poate ieși singur din casă din cauza anxietății: „Nu am reușit să controlez”

Tânărul a declarat că anxietatea socială îl face să se simte nesigur și din cauza acestei stări în care se află, a ajuns să-i fie frică să iasă pe stradă de unul singur.

„Cred că a fost prima carte pe care am citit-o cap coadă, aia de programare. Mi-a stârnit curiozitatea, a stârnit ceva în mine. Nici nu știam ce e aia job. Eu voiam să învăț cum să programez. Am început să caut oameni care aveau nevoie de abilitățile astea pe care mi le dezvolt eu. Câte lucruri am făcut pe gratis… Pot să înțeleg cititul ca relaxare. Am multe momente de anxietate maximă și nu mi le explic. Am căpătat o anxietate dubioasă în ultimul an, nu pot să ies singur pe stradă. Dacă nu am un prieten, fie iubita mea, fie cineva cu mine, am o anxietate. Nu am reușit să controlez starea asta. Secretul este să nu-ți pese”, a spus Sebastian Dobrincu, în podcastul „Vorba lui Jorge”.

