Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat sunt ca marca și scrisoarea. De nedespărțit! CANCAN.RO i-a întâlnit în zona de nord a Capitalei. Ce au făcut porumbeii? Cu ce “bijuterie” și-a răsfațat milionarul de la Survivor sexoasa parteneră? Avem imaginile, în exclusivitate! Un lucru este cert: cântăreața e răvășitoare și impresionează cu fiecare apariție.

Sebastian Dobrincu și-a “convocat” iubita la o mică sesiune de relaxare la mall Băneasa. A așteptat-o cu un Lamobrghini Huracan de aproximativ 200.000 de euro, doar așa stă bine unui bogătaș, nu-i așa? Până să ajungă la “datorie”, cei doi au făcut un mic popas. Ioana Ignat avea ceva de luat de acasă. Tânăra artistă a coborât din mașină și s-a dus să-și rezolve problema.

Ioana Ignat, încă o apariție răvășitoare

Ex-concurentul de la Survivor a așteptat-o cumințel în mașină. După câteva minute, Ioana Ignat a revenit. Ambii au “gonit-o” către mall, unde au “colindat” magazinele. Cântăreața a avut, din nou, o apariție de cinci stele. Ce posterior, ce sâni, ce forme, ce atitudine! Sexy-artista este HOT, iar imaginile realizate de CANCAN.RO sunt “de colecție”.

Ioana Ignat știe, fără discuție, să-și aleagă articolele vestimentare cu care să apară în public. Ce-i drept o ajuta și fizicul. A optat pentru o pereche de pantaloni scurți, iar în picioare și-a pus niște cizmulițe. A avut, din nou, o apariție răvășitoare.

Plimbată cu un Lamborghini de 200.000 de euro

O astfel de “bunăciune” are nevoie, totuși, de confortul corespunzător. Iar Sebastian Dobrincu este conștient de acest lucru. Întotdeauna își răsfață iubita ca pe o regină și o plimbă doar cu bolizi de lux. Zilele trecute, a optat pentru un Lamborghini, rămâne de văzut pe viitor din ce mașină va coborî bruneta. Balta are, însă, pește! Tânărul milionar e pe cai mari!

Cine este Sebastian Dobrincu

Sebastian Dobrincu este, de mai bine de cinci ani, CEO şi fondator al Storyheap, o companie de social media, analytics reporting şi lucrează cu branduri, agenţii şi influenceri. De-a lungul timpului, În CV-ul a colaborat cu Selena Gomez şi Justin Bieber.

“Îmi displace foarte tare când lumea categorizează în funcție de venituri sau că mi se pun astfel de etichete, milionarul sau cel mai tânăr nu știu ce, pe lângă că e un mod pervers de a descrie o persoană, reflectă niște valori pe care eu nu le reprezint”, a povestit Sebastian Dobrincu, în urmă cu mai multe luni.

Exmatriculat din liceu!

Sebastian Dobrincu s-a dus în New York la 17 ani, cu obiectivul clar să îşi construiască propria companie. Asta după ce ajunsese exmatriculat din liceu. “Sunt antreprenor, pe scurt, şi muzician… şi cu asta mă ocup, asta scrie în fişa postului meu. Am autoînvăţat programare când aveam 8-9 ani şi am avut diverse job-uri. Da, am avut primul job la birou pe la 12-13 ani.

A fost o experienţă, pentru că nimeni de la birou nu ştia, de fapt, că sunt minor. Şi, cu banii câştigaţi din diverse job-uri, am plecat la 17 ani, după ce am fost exmatriculat din liceu, de altfel, tocmai pentru că petreceam foarte mult timp la birou, iar conducerea şcolii nu a vrut să înţeleagă treaba asta.

Şi, fiind exmatriculat, m-am urcat cu rucsacul în spate şi m-am trezit pe JFK, unde am început să caut investitori. Şi lucrurile au funcţionat în aşa fel încât compania a crescut şi acum locuiesc în Los Angeles fericit şi împlinit şi pot să îmi urmez pasiunile pe toate planurile”, a mai spus Sebastian Dobrincu.

După rolul de jurat la ”Imperiul leilor”, Sebastian Dobrincu a participat la “Survivor România 2023”.