Ioana Ignat e istorie, iar Sebastian Dobrincu se reface! Cu o șatenă. Umblă zvonuri despre o posibilă despărțire între el și cântăreață. Și „leul” nu stă degeaba. A apărut aseară, la LOFT, la brațul unei alte domnișoare! Au stat nedezlipiți și s-au întreținut pe toată perioada șederii în incinta localului. CANCAN.RO vă prezintă imaginile și detaliile exclusive!

Sebastian Dobrincu, CEO şi fondator al Storyheap, e pe… alți cai mari. Cu o misterioasă șatenă a apărut aseară la LOFT, nu cu „oficiala” Ioana Ignat, cea lângă care era de aproximativ un an și jumătate și care a „acceptat” acuzațiile aduse de Mimi, fosta iubită a lui Dobrincu. Ca și cum Ioana și Sebastian și-au clădit fericirea pe nefericirea ei. Zicea în mediul online că „leul” ar fi înșelat-o cu Ioana Ignat, iar el spunea că s-a cuplat cu Ioana după despărțirea de Mimi. Dar asta e altă poveste.

Cert e că istoria se cam repetă. Și „oficiala” nu mai e „oficială”. Sebastian Dobrincu nu prea stă la discuții și, în aceeași măsură, nici nu-i place să stea singur. Potrivit surselor CANCAN.RO, între juratul de la „Imperiul Leilor” și cântăreața Ioana Ignat a survenit despărțirea. Recent, nu de mult.

Iar acum… Sebi a scos-o pe alta în oraș. A dus-o în văzul lumii, i-a făcut cunoștință cu prietenii săi, au împărtășit impresii și s-au simțit bine. Zâmbetul până la urechi n-a lipsit de pe chipul celui mai tânăr milionar din Silicon Valley, imaginile stau mărturie!

Sebastian Dobrincu, refacere după despărțirea de Ioana Ignat

Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu nici măcar nu se mai urmăresc pe rețelele de socializare. Block – direct! Cântăreața n-a renunțat la pozele care îi înfățișează pe amândoi în ipostaze fericite, dar Sebi… o cam vrea scoasă din viața lui pe cea lângă care și-a petrecut ultimul an și jumătate.

Fiecare se reface în felul lui după o despărțire. Sebastian Dobrincu nu stă acasă și plânge. Scoate alte fete în oraș.

Și totuși… Domnișoara lângă care a fost surprins „leul” are semnalmentele Ioanei Ignat. La nivel de fizionomie, cele două sunt similare. Este posibil ca Sebastian Dobrincu să fi făcut această alegere ca să nu-i ducă dorul prea mult Ioanei. N-o mai vrea, dar nici n-o lasă. Caută în altele ce avea ea.

