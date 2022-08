”Leul” a atacat pe alee! Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, așa cum nu i-ați mai văzut

Dincolo de afaceri, de celebritate, de noul rol pe care-l poartă la ”Imperiul leilor”, Sebastian Dobrincu iubește. Aleasa inimii lui este cântăreața Ioana Ignat, alături de care se îndreaptă, deja, către un an și jumătate de relație. Sunt sentimente pure, nu se răcesc, iar cei doi petrec mult timp împreună. CANCAN.RO i-a ”descoperit” din nou, pe o străduță, în drum către cumpărături și vă prezintă imaginile, în exclusivitate.

Sebastian Dobrincu (24 de ani) și iubita lui, Ioana Ignat (24 de ani), s-au îmbrăcat lejer și au ieșit la plimbare. Aveau în itinerar și un scurt popas la un magazin, pentru a face, rapid, cumpărăturile. Maiou simplu, o pereche de pantaloni sport, o pereche de adidași efervescenți a purtat Sebi. Iubita lui a menținut linia, ținută super basic, tricou lung, larg, o pereche de colanți scurți, asortați cu adidașii la fel de simpli.

Cei doi s-au ”hârjonit” pe alea, apoi, juratul de la ”Imperiul leilor”, de pe Pro TV, a luat-o de mână și s-au îndreptat către supermarket. Nu mult au zăbovit acolo. Au ieșit cu plăsuța, dar și cu un suculeț. Îi lovise setea. Au pierdut cîteva minute cât au dat pe gât licoarea, apoi s-au urnit. Către casă, cu aceleași zâmbete de îndrăgostiți.

Cine este Sebastian Dobrincu, tânărul milionar de la ”Imperiul leilor”

De aproximativ cinci ani, Sebastian Dobrincu este CEO şi fondator al Storyheap, o companie de social media, analytics reporting şi lucrează cu branduri, agenţii şi influenceri. De altfel, tânărul a colaborat şi cu artiştii Selena Gomez şi Justin Bieber.

“Îmi displace foarte tare când lumea categorizează în funcție de venituri sau că mi se pun astfel de etichete, milionarul sau cel mai tânăr nu știu ce, pe lângă că e un mod pervers de a descrie o persoană, reflectă niște valori pe care eu nu le reprezint”, a povestit Sebastian Dobrincu într-un interviu acordat pentru stirileprotv.ro.

Potrivit mărturisirilor sale, la 17 ani a plecat în New York să îşi construiască propria companie, după ce a fost exmatriculat din liceu. “Sunt antreprenor, pe scurt, şi muzician… şi cu asta mă ocup, asta scrie în fişa postului meu. M-am autoînvăţat programare când aveam 8-9 ani şi am avut diverse job-uri. Da, am avut primul job la birou pe la 12-13 ani.

Da, a fost o experienţă… pentru că nimeni de la birou nu ştia, de fapt, că sunt minor. Şi, cu banii câştigaţi din diverse job-uri, am plecat la 17 ani, după ce am fost exmatriculat din liceu, de altfel, tocmai pentru că petreceam foarte mult timp la birou, iar conducerea şcolii nu a vrut să înţeleagă treaba asta.

Şi, fiind exmatriculat, m-am urcat cu rucsacul în spate şi m-am trezit pe JFK, unde am început să caut investitori. Şi lucrurile au funcţionat în aşa fel încât compania a crescut şi acum locuiesc în Los Angeles fericit şi împlinit şi pot să îmi urmez pasiunile pe toate planurile”, a mai precizat Sebastian Dobrincu.

