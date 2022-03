Incredibil de tânăr (23 de ani) și deja milionar în euro! Sebastian Dobrincu, puștiul eliminat dintr-un liceu de informatică din Capitală, este, acum, om de afaceri, iar viitorul a început să și-l clădească tocmai în IT. Îl duce bine mintea, din moment ce avea să fie numit, în urmă cu trei ani, ”cel mai tânăr milionar din Silicon Valley”. A luat New York-ul la pas, singur, într-o lume total necunoscută. A reușit, dar s-a întors în țară. Cel mai tânăr jurat de la ”Imperiul Leilor” are, însă, timp și de viața personală. Aleargă, pentru că sănătatea e mai importantă decât toate! CANCAN.RO l-a surprins pe Sebastian în zona parcului Herăstrău – după ce a dat o tură largă – și vă prezintă imaginile, în exclusivitate.

Sebastian Dobrincu a profitat din plin de soarele care a îndrăznit mai mult în acest început timid de primăvară și a ajuns în Herăstrău, echipat pentru o tură de parc, o ușoară alergare de întreținere. A venit acolo cu vestitul său Lamborghini Huracan Evo, al cărui preț pleacă de la 350.000 de euro și care în doar trei secunde atinge 100 km/h.

Și-a parcat cu grijă ”bijuteria” despre care spunea că nici nu visa să o aibă acum câțiva ani, apoi s-a pus pe treabă. Ceva mai mult de jumătate de oră a ”turat” Sebastian Dobrincu, iar sprintul final l-a îndreptat către parcare.

Acolo îl aștepta bolidul, pregătit să se „afișeze”, parcă, pe străzile Capitalei. Sebastian, îmbrăcat într-un tricou cu mânecă lungă, șort și adidași, s-a ”furișat” repede la volan, iar la fel de agil avea să părăsească zona.

Sebastian Dobrincu, cel mai tânăr milionar din Silicon Valley

Sebastian Dobrincu are 23 de ani și este considerat cel mai tânăr milionar în euro din România. Mai mult, în urmă cu trei ani, primea aceeași „distincție” și în Silicon Valley și era inclus pe lista celor mai bogați 30 de europeni sub 30 de ani, de către revista Forbes. Dar povestea de geniu a lui Dobrincu începea pe când avea doar cinci ani. Îi plăceau jocurile video, dar nu s-a limitat doar la a se distra cu ele, ci le-a modificat și a construit diverse aplicații.

A ajuns la cursuri de IT, la Palatul Copiilor, iar primii bani îi câștiga la doar 11 ani. A făcut un proiect de site pentru o companie de iahturi, iar rezultatul a fost formidabil. Atunci începea urcușul celui care avea să devină milionar. Mai multe companii i-au făcut oferte. La doar 14 ani, Sebastian era, deja, un programator cunoscut.

A ajuns în America, unde nu i-a fost deloc ușor. Dar a reușit. A fondat mai multe companii, iar acum este un important om de afaceri și jurat al emisiunii „Imperiul Leilor”.

