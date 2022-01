Sebastian Dobrincu, dezvăluiri despre familie. Tânărul milionar le este recunoscător părinţilor săi

Sebastian Dobrincu este unul dintre cei cinci investitori de la „Imperiul Leilor”, sezonul 3. Tânărul milionar a muncit din greu încă de mic pentru tot ceea ce are astăzi. În cadrul unei emisiuni TV, acesta a vorbit despre familia sa şi cât de mult a contat susţinerea părinţilor în carieră.

Invitat astăzi în emisiunea „Vorbește lumea”, Sebastian Dobrincu a ţinut să le mulţumească celor care i-au dat viaţă pentru tot sprijinul pe care i l-au oferit.

Mai mult, acesta îţi răsplăteşte familia de fiecare dată când are ocazia, însă este de părere că lucrurile materiale nu pot cumpăra tot ceea ce părinţii săi au făcut pentru el.

„I-am cumpărat mamei mele o mașină. Dar știu că oricât le-aș oferi eu cadouri nu o să echivaleze cu munca și investiția pe care au făcut-o ei în mine. E o luptă pierdută din start. Părinții mei m-au îndrumat să fac tot felul de lucruri și astfel mi-au deschis mintea să fac ce vreau eu, nu există o rețetă unică de a avea succes”, a declarat Sebastian Dobrincu la „Vorbește lumea”, relatează Fanatik.

„E un pic inevitabil să nu te schimbe banii”

Tânărul milionar consideră faptul că succesul vine doar prin muncă. Deşi nu a terminat liceul, Sebastian Dobrincu a devenit un om de succes. Acesta a fost exmatriculat în clasa a XII-a chiar înainte cu trei luni de a susține examenul de bacalaureat.

„Nu cred în talent, eu cred în muncă. Nu cred că este un singur lucru care să îți garanteze succesul, sunt mai mulți indicatori. Asta am realizat și la «Imperiul Leilor». Eu am tăiat multe etape din viața, nu știu dacă recomand și altora, pentru că se văd repercusiunile mai târziu. Eu nici nu am terminat școala, nu am experiența de a sta într-un cămin cu alți colegi, nici nu am o diplomă de facultate, nu am avut timp să stau afară cu alți copii, totul s-a învârtit în jurul programării.

Pentru mine nu a fost niciodată un atuu faptul că ai bani, de aceea am alte valori morale. Nu m-a încântat foarte tare nici când am început să fac primii bani, făceam de drag. E un pic inevitabil să nu te schimbe banii. Aș fi ipocrit să spun că banii nu te schimbă într-o oarecare măsură, adică devii mai atent la oamenii din jurul tău, e important cum îți alegi oamenii, trebuie să fii mai selectiv, sunt unii care vor să profite”, a mai spus acesta.

