Ioana Ignat a fost dependentă de alcool? ”Mă rugam la Dumnezeu să-mi ia durerea”

Artista Ioana Ignat a vorbit în cadrul unei emisiuni la radio despre dependența de alcool pe care ar fi avut-o. Cântăreața a mărturisit că a reușit să treacă peste episoadele negative din viața ei și să scape de dependență.

Nu multe persoane știu faptul că artista Ioana Ignat a avut o dependență de la o vârstă mai mică. Cântăreața a vorbit, într-o emisiune radiofonică, despre dependența cu care s-a confruntat mai mult timp. În prezent, aceasta se declară învingătoare, căci a reușit să înlăture din viața ei episoadele negative și dependența. Aceasta obișnuia să consume băuturi alcoolice, fără să mai țină cont de sănătate, însă, într-o seară, la o petrecere, a realizat că îi face rău. Ioana Ignat a făcut parte dintr-o orchestră încă de la vârsta de 15 ani, fiind cea mai mică dintre persoane, ca vârstă. Mai multe persoane o numeau ”Fecioara Maria”, pentru că era cuminte și prefera să nu iasă din ”tipare”: ”Nu mai luam nimic în serios, nu mă mai încânta nici succesul. Eu dacă am intrat într-o orchestră la 15 ani și cântam la evenimente, eram cea mai mică, restul aveau peste 30-40 de ani. Se bea mult acolo. După aceea, am luat-o și eu așa, ușor-ușor cu alcoolul. Abia ce mi-am revenit”.

Ioana Ignat s-a rugat la Dumnezeu. A avut dureri de stomac cumplite

Apoi, a realizat că alcoolul nu este benefic organismului, iar într-o zi, la o petrecere, i s-a făcut rău. A avut dureri foarte mari de stomac și s-a rugat la divinitate, promițând că nu se va mai atinge de băuturile alcoolice.

”Într-o seară, când am avut lansare, pe 13 februarie 2018, eu deja mă lăsasem de vreo două săptămâni și la lansarea aia am zis tot așa, că nu beau, dar m-am luat cu anturajul și am avut o durere de stomac cumplită și am ajuns pe la cinci dimineața acasă, nu puteam să dorm, nici să plâng și m-am dus pe balcon la aer și mă rugam la Dumnezeu să-mi ia durerea, că nu mă mai ating și un an de zile nu m-am mai atins”, a adăugat Ioana Ignat.

