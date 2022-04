Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, tineri și neliniștiți! S-au sărutat cu foc în plină stradă!

Sebastian Dobrincu a dat frâu liber sentimentelor: și-a sărutat, cu patos, iubita, chiar în plină stradă! Nu a ținut cont de privirile trecătorilor și i-a arătat Ioanei Ignat iubirea maximă pe care i-o poartă. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Dincolo de afaceri, de celebritate, de noul rol pe care-l poartă la ”Imperiul leilor”, Sebastian Dobrincu iubește. Cu foc! Aleasa este cântăreața Ioana Ignat, alături de care se îndreaptă către un an de relație. Sentimentele lor nu se răcesc, dimpotrivă, focul arde parcă și mai puternic. Cu patos avea să o sărute Sebastian, fără să-i pese de oamenii din jur, care, de altfel, l-au privit cu admirație.

Ioana Ignat, sărutată cu foc de Sebastian Dobrincu

Ioana nu a dat un centimentru înapoi. S-a lăsat dusă de val și l-a îmbrățișat pe iubitul care cucerea Silicon Valley. Se întâmpla fix la trecerea de pietoni, când semaforul parcă a fost programat pentru tinerii îndrăgostiți. Culoarea roșie i-a împins unul în brațele celuilalt, iar sărutul a venit instantaneu.

CITEȘTE ȘI: CEL MAI TÂNĂR MILIONAR ROMÂN & IUBITA LUI CELEBRĂ AU EȘUAT CU BARCA PE LAC, ÎN MIJLOCUL BUCUREȘTIULUI!

Până atunci, cei doi luaseră prânzul la restaurantul B4, acolo unde și-au mărturisit, încă odată, probabil, iubirea. Au părăsit localul veseli, de mână, ba și-au mai ”acordat” și câte un sărut scurt. S-au strecurat printre mașini, pe lângă oameni, în drumul spre impresionantul bolid al tânărului afacerist amorezat. Apoi, a venit cireașa de pe tort, momentul marelui sărut!

Cine este Sebastian Dobrincu, tânărul milionar de la ”Imperiul leilor”

De aproximativ cinci ani, Sebastian Dobrincu este CEO şi fondator al Storyheap, o companie de social media, analytics reporting şi lucrează cu branduri, agenţii şi influenceri. De altfel, tânărul a colaborat şi cu artiştii Selena Gomez şi Justin Bieber.

“Îmi displace foarte tare când lumea categorizează în funcție de venituri sau că mi se pun astfel de etichete, milionarul sau cel mai tânăr nu știu ce, pe lângă că e un mod pervers de a descrie o persoană, reflectă niște valori pe care eu nu le reprezint”, a povestit Sebastian Dobrincu într-un interviu acordat pentru stirileprotv.ro.

NU RATA: A TRAS LAMBORGHINI-UL HURACAN ÎN PARCARE ȘI… CUM L-AM SURPRINS PE CEL MAI TÂNĂR JURAT DE LA ”IMPERIUL LEILOR”

Potrivit mărturisirilor sale, la 17 ani a plecat în New York să îşi construiască propria companie, după ce a fost exmatriculat din liceu. “Sunt antreprenor, pe scurt, şi muzician… şi cu asta mă ocup, asta scrie în fişa postului meu. M-am autoînvăţat programare când aveam 8-9 ani şi am avut diverse job-uri. Da, am avut primul job la birou pe la 12-13 ani.

Da, a fost o experienţă… pentru că nimeni de la birou nu ştia, de fapt, că sunt minor. Şi, cu banii câştigaţi din diverse job-uri, am plecat la 17 ani, după ce am fost exmatriculat din liceu, de altfel, tocmai pentru că petreceam foarte mult timp la birou, iar conducerea şcolii nu a vrut să înţeleagă treaba asta.

Şi, fiind exmatriculat, m-am urcat cu rucsacul în spate şi m-am trezit pe JFK, unde am început să caut investitori. Şi lucrurile au funcţionat în aşa fel încât compania a crescut şi acum locuiesc în Los Angeles fericit şi împlinit şi pot să îmi urmez pasiunile pe toate planurile”, a mai precizat Sebastian Dobrincu.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.