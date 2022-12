Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat sunt împreună! CANCAN.RO i-a surprins chiar înainte de Crăciun, la un centru comercial din Capitală. Așa că zvonurile cu lanțul de iubire rupt pică! Dar ce au făcut porumbeii la mall? Lenjerie intimă a ”vânat” ea, dar roșie să fie! Aveți imaginile, în exclusivitate.

Sebastian Dobrincu și-a luat iubita de mână și direct la mall Băneasa a oprit. Ioana lui avea sesiune de shopping. Cu țintă: lenjerie intimă! Se pare că iubita milionarului a avut nevoie musai de o vizită pe la standurile de profil. Ajunși acolo, Ioana Ignat s-a pierdut printre ”exponate”. De toate culorile.

Dar ea s-a orientat către lenjeria intimă roșie, deși a dat un ochi și pe cea de culoare mai deschisă. În tot acest timp, Sebastian a butonat telefonul, în așteptarea iubitei care s-a pierdut printre rafturi. Cei doi aveau să părăsească, într-un târziu, mall-ul, Ioana cu o punga în mână. Semn că a cumpărat ce i-a atras atenția.

Cine este Sebastian Dobrincu, tânărul milionar care va participa la Survivor

Sebastian Dobrincu este, de cinci ani, CEO şi fondator al Storyheap, o companie de social media, analytics reporting şi lucrează cu branduri, agenţii şi influenceri. În CV-ul său mai scrie și că a colaborat cu Selena Gomez şi Justin Bieber.

“Îmi displace foarte tare când lumea categorizează în funcție de venituri sau că mi se pun astfel de etichete, milionarul sau cel mai tânăr nu știu ce, pe lângă că e un mod pervers de a descrie o persoană, reflectă niște valori pe care eu nu le reprezint”, a povestit Sebastian Dobrincu într-un interviu acordat pentru stirileprotv.ro.

Dobrincu pleca în New York, la 17 ani, să îşi construiască propria companie. Culmea, fusese exmatriculat din liceu. “Sunt antreprenor, pe scurt, şi muzician… şi cu asta mă ocup, asta scrie în fişa postului meu. Am autoînvăţat programare când aveam 8-9 ani şi am avut diverse job-uri. Da, am avut primul job la birou pe la 12-13 ani.

A fost o experienţă, pentru că nimeni de la birou nu ştia, de fapt, că sunt minor. Şi, cu banii câştigaţi din diverse job-uri, am plecat la 17 ani, după ce am fost exmatriculat din liceu, de altfel, tocmai pentru că petreceam foarte mult timp la birou, iar conducerea şcolii nu a vrut să înţeleagă treaba asta.

Şi, fiind exmatriculat, m-am urcat cu rucsacul în spate şi m-am trezit pe JFK, unde am început să caut investitori. Şi lucrurile au funcţionat în aşa fel încât compania a crescut şi acum locuiesc în Los Angeles fericit şi împlinit şi pot să îmi urmez pasiunile pe toate planurile”, a povestit Sebastian Dobrincu.

După rolul de jurat la ”Imperiul leilor”, Sebastian Dobrincu se pregătește acum să participe la noul sezon de la ”Survivor România”.

