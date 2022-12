Sebastian Dobrincu se vede câștigătorul „Survivor România” . A decis deja în ce va investi premiul cel mare de 100.000 de euro

Sebastian Dobrincu se numără printre cei 12 Faimoși care au acceptat provocarea „Survivor România”. Este gata să dea tot ce are mai bun și este cât se poate de motivat să câștige. Acesta are planuri mari în cazul în care va pune mâna pe premiu. Ce intenționează să facă Sebastian Dobrincu cu premiul cel mare?

În luna ianuarie, 12 Faimoși și 12 Războinici vor pori spre Republica Dominicană. Aceștia sunt gata să facă față condițiilor dure și să dea tot ce au mai bun pe traseu. Printre curajoși se numără și Sebastian Dobrincu. Tânărul de la „Imperiul Leilor” a acceptat cu entuziasm provocare și nu se teme prea mult de ce va întâlni în Dominicană. Acesta își dorește să își depășească limitele și nu este prima dată când se pune într-o situație extremă.

„Ce poate fi mai frumos decât să te autodepășești? Eu asta am căutat toată viața, asta caut în continuare. Poate sună un pic ciudat, dar nu sunt foarte multe lucruri în viață care mă mai mișcă atât de mult. O provocare de genul e binevenită. Sunt extremist: am plecat la 17 ani de acasă, cu ghiozdanul în spate, m-am aruncat în New York, nu cunoștem pe nimeni, nu cunoșteam orașul. Am dormit pe jos, am mâncat de pe o zi pe alta, ce prindeam cu banii pe care îi aveam… E a doua oară când plec din țară și mă duc să fac foamea. Sunt curios să văd cum e să mă deconectez total. Ce poate fi mai frumos decât să te arunci în necunoscut?”, a declarat Sebastian Dobrincu, potrivit știrileprotv.ro.

„Dacă o să fiu fericitul câștigător…”

Sebastian Dobrincu își dorește să fie câștigătorul următorului sezon „Survivor România” și deja știe ce o să facă dacă va pune mâna pe marele premiu. Acesta a mărturisit că în cazul în care va reuși să câștige premiul în valoare de 100.000 de euro îl va redirecționa către o cauză socială. Mai mult, chiar va dubla suma și va dona toți banii.

„Când am aflat că e un premiu în bani, de 100.000 de euro, mi-a dat o motivație în plus. Pentru că vreau să fac din prezența mea o cauză socială. Dacă o să fiu fericitul câștigător, o să dublez suma, o să mai pun 100.000 de euro de la mine și o să-i donez.”, a mai spus Sebastian Dobrincu.

