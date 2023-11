Ministerul a dat drumul la vouchere pentru românii eligibili. Vor primi 10.000 de euro dacă vor să-și cumpere o mașină electrică

Mircea Fechet, ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, a anunțat deschiderea unui noi sesiuni a programului Rabla Plus 2023. Administrația Fondului de Mediu pune la bătaie 72,6 milioane de lei pentru achiziționarea de vehicule 100% electrice sau plug-in hybrid.

„Nu sunt bani foarte mulţi, sunt 72,6 milioane de lei, deci vom putea finanţa aproximativ 1.500 de autoturisme electrice, însă ştiu că e un program extrem de apreciat de către români, care vor beneficia de unul dintre cele mai mari vouchere din Uniunea Europeană, de aproximativ 10.000 de euro, aşa cum i-am învăţat şi până acum”, a spus Mircea Fechet.

O nouă sesiune Rabla Plus

Noua sesiune a programului Rabla Plus începe joi, 23 noiembrie 2023 și este adresată exclusiv persoanelor fizice. Persoanele eligibile își pot achiziționa autoturisme electrice și plug-in-hybrid. Potrivit ministrului Mircea Fechet, programul din acest an însumează 72,6 milioane de lei. Prin urmare, persoanele eligibile își vor putea achiziționa prin programul Rabla Plus autoturisme electrice și plug-in hybrid. Trebuie menționat că această sesiune este dedicată doar persoanelor fizice. Astfel, românii vor primi un voucher în valoare de 10.000 de euro.

36.000 de vehicule 100% electrice în parcul auto românesc

Totodată, ministrul a adus în discuție faptul că prin Programul Rabla Plus, începând cu anul 2016, când a început, până astăzi, parcul auto românesc a fost modernizat cu aproximativ 36.000 de vehicule 100% electrice, ceea ce înseamnă un mediu mai puțin poluat în orașele din România.

„Aş mai adăuga faptul că, începând din anul 2016, când a început Programul „Rabla Plus”, până astăzi, am pus pe străzile României peste 36.000 de autoturisme 100% electrice, care înseamnă un mediu mai curat în orașele din România şi multe alte beneficii”, a mai menționat ministrul.

