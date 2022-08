Minora care este hărțuită de fiecare dată de același controlor din tren, pe ruta București-Brașov: ”Ai prieten? Ești singurică? Te plimbi?”

O adolescentă, în jur de 16 ani, care se deplasează cu trenul și face naveta Florești-Brașov, este hărțuită aproape zilnic de către un controlor Regio Călători. Povestea tristă a fetei a fost relatată de o femeie martoră la modul în care bărbatul, aflat în timpul serviciului, îi făcea avansuri minorei.

Anca Elena D, o femeie care se afla în tren lângă adolescenta de aproximativ 16 ani, a văzut întreaga scenă de hărțuire ce a avut loc în trenul care mergea pe ruta București-Brașov. Anca a scris întreaga poveste pe pagina personală de Facebook. În plus, a făcut şi o reclamaţie împotriva controlorului mult prea prietenos cu minora.

Povestea incredibilă a adolescentei hărțuită în tren de un controlor

Potrivit martorei, la scurt timp după ce tânăra s-a urcat la Floreşti, controlorul s-a aşezat lângă ea şi a început să o hărţuiască.

”Ai prieten? Ești singurică? Te plimbi?”, au fost primele întrebări, după care s-a oferit să îi dea un cadou. Controlorul a profitat de faptul că trenul a oprit în Câmpina, iar controlorul a coborât, Anca Elena D. s-a mutat lângă adolescentă şi aşa avea să îi afle povestea pe care a relatat-o pe pagina sa de Facebook.

”Mersul cu trenul dăunează grav integrității personale, mai ales daca el e controlor, ea e o fătuca de 15-16 ani hartuita iar eu sunt Anca- cea care știe ce e aia hărțuire și mai sunt și mama de fata. Fapte: Urca o fătuca de la Florești. Frumușică foc, par lung și ondulat, picioare lungi, 16-17 ani. De când a urcat, controlorul a tachinat-o incontinuu. „Ai prieten? Ești singurica? Te plimbi?” S-a așezat pe scaun in fata ei și asta mica nu știa cum să se mai strângă de picioare sa nu o atingă. El încearcă să îi de-a o cutiuță ( nu știu ce e in ea, dar desenul părea a fi cu plasturi), ea refuza. Eu stau cu ochii pe el, numai sa nu o atinga. Daca o atinge, îl calc in picioare, că stau prost nu nervii in perioada asta…

Am oprit la Campina. El se da jos ”fiindca aici stam mai mult” și îi eu surprind fetei privirea. E toată strânsă, picior peste picior, mâinile încrucișate, capul lăsat în jos, umerii lasati, caută cu ochii un om, un ceva. Toată pozitia ei urla închidere.

-Esti ok? O întreb.

-Uhmmm, da. Așa cred.

– Îl cunoști?

-Nu, doar din tren… Așa face mereu când mă vede. Sunt ok, dar mereu mă sâcâie. (Pauza) Merg câteva stații, dar stă mereu pe capul meu. Odată chiar am schimbat vagonul că nu mai erau oameni în tren și am plecat într-un vagon cu mai mulți oameni. (Pauză) Cobor la stația următoare, însă… Noroc că nu merg mult.

-Știi că nu este în regula ca un străin să te abordeze așa, da? Știi că poți cere ajutor și poți depune reclamație.

-Da… Dar am vorbit doar cu mama și ea mi-a zis sa nu îl bag în seamă și să mă așez în tren acolo unde sunt mai mulți oameni ca să evit să rămân singură cu el.

Mă mut pe bancheta din fața fetei, practic controlorul nu mai are unde să se așeze dacă vine. Pleacă trenul. Vine controlorul din nou. Mă vede pe locul pe care el se așezase și îi zice fetei: Ce? Are grija de tine? (Se uită la ea, arată cu capul spre mine) Și zâmbește el așa, șmecherește și complice. Fata nu răspunde. Se uită la mine.

-Va rog, lăsați copilul in pace, zic.

-Pai ce, doamnă? Ne cunoaștem, că ea merge des cu trenul.

-Vă cunoașteți fiindcă vă băgați în seama dumneavoastră, nu că fata aceasta vă căută compania. Merge cu trenul și vă întâlniți fiindcă are nevoie să se deplaseze între două localități. Ceea ce dumneavoastră am văzut că faceți se numește hărțuire de minori.

-Cine, eu? Pai eu sunt prietenos, așa…

-Dacă vreodată prind vreunul că e așa prietenos cu fiică-mea, promit solemn ca îl calc in picioare. Aș putea începe cu dumneata fiindcă domnișoara de față e de aceeași vârstă cu fiică-mea! Iar eu sunt doar o femeie care știe ce e aceea hartuire, știe ce înseamnă ignoranță celor care participă la hărțuire, așa cum fac cei din vagonul nostru, care ne aud acum și au asistat la comportamentul dumneavoastră, și mai știu că jobul dumneavoastră nu e sa vă băgați în seamă cu călătorii mai mult de controlul documentelor de călătorie și eventualele indicații care vi se solicită.

Nu vă puteți permite să faceți cadouri, să întrebați fetele dacă au prieten, dacă sunt singure și să le spuneți programul dumneavoastră de lucru pe principiul „dacă vrei, eu mai sunt pe ruta asta mâine, răspoimâine și vineri”. Ceea ce faceți este lipsit de profesionalitate și depășește limita interacțiunii normale între dumneavoastră, ca și controlor, și dansa, călător.

Și da, fraților, ce a fost mai rău: niiimeni din vagon nu a spus ceva, nimeni nu m-a susținut. Ah, ba da, după ce a ieșit controlorul. „Bravo doamnă, așa trebuie!”

Doamne, i-am făcut cu ou și cu oțet, fiindcă avem o țară de lași, de impotenți sociali, de lipsiți de bunul simț și lipsiți de minimum de conștiința socială. Exact ce ziceam zilele trecute: poți să mori și nu se bagă nimeni. Am făcut o reclamație la Regio Calatori tren 11035 pe ruta București- Brașov cu plecare din Gara de Nord la 15”, a scris Elena pe pagina personală de Facebook.

