Minune la racla Sfintei Cuvioase Parascheva: „Aveam ca un cârlig în spate, iar când am călcat în ograda bisericii...”

Mii de credincioși continuă să vină și în acest an la racla cu moaștele Sfintei Parascheva, aflată în Catedrala Mitropolitană din Iași, în ciuda pandemiei de coronavirus, aceștia creând cu putere în Dumnezeu și în puterile sfintei la care se duc să se roage.

Unul dintre acești credincioși este și Georgeta Bădărău în vârstă de 72 de ani, care a revenit la racla Sfintei Parascheva. Femeia în vârstă de 72 de ani s-a întors să-i mulțumească Sfintei Parascheva că a însănătoșit-o miraculos după multă vreme în care a avut probleme de sănătate. Bătrâna se deplasa cu mare greutate, fiind nevoită să se ajute de un toiag. Femeia era cocoșată și susține că imediat ce a pășit în curtea Mitropoliei s-a petrecut minunea.

„Sfânta Parascheva ne ajută foarte, foarte tare de fiecare dată, că dacă nu ne-ar ajuta, nu am mai veni. Eu am mai fost odată aicea și acum am venit să-i mulțumesc Sfintei pentru minunea pe care a făcut-o pentru mine. Am mai fost săptămâna trecută, joi sau vineri, și mă durea spatele, aveam ca un cârlig la spate, nu puteam să merg bine, mergeam gheboasă, chiar am luat un taxi pentru că nu puteam merge pe jos, și când am călcat în ograda bisericii, m-am îndreptat, că mergeam gheboasă, într-o parte. M-am îndreptat și gata, am fost alt om. Asta minune am văzut-o de la Sfânta!”, a declarat Georgeta Bădărău, relatează bzi.ro.

Vine de 16 ani să se roage la racla cu Sfintele Moaște

Locuind într-un sat apropiat de municipiul Iași, Georgeta Bădărău nu a ezitat în niciun an să vină să se roage la moaștele Sfintei Parascheva. De aproximativ 16 ani se așază la rândul pelerinilor și așteaptă, indiferent de vreme, să ajungă la raclă, pentru a se ruga în special pentru sănătate, deoarece aceasta suferă de mai multe boli. Ieșeanca nu a renunțat nicio clipă, chiar dacă a fost nevoită să aștepte și câte o zi întreagă să poată ajungă la raclă.

„Ne rugăm pentru copii, pentru sănătate, suntem foarte bolnavi. Am de toate, și diabet și mai multe, și cu siguranță după ce mă rog aici toate se rezolvă. Eu sunt din satul Slobozia, Voinești și vin de foarte mulți ani să mă rog la moaștele Sfintei. Vin de aproximativ 15-16 ani și am stat și câte o zi întreagă la rând, până seara. Acum, merge foarte bine, înainte era coada de oameni până în Podu Roș”, a mai spus femeia.

