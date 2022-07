Mirabela Dauer, detalii despre petrecerea de divorț: “Superb a fost”

Mirabela Dauer, cântăreașa de muzică ușoară în vârstă de 75 de ani, a oferit publicului o serie de dezvăluiri de senzație despre viața privată! Artista a mărturisit, în cadrul podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene, cum s-a desfășurat petrecerea de divorț! Cu inima deschisă, Mirabela Dauer nu s-a sfiit și a dezvăluit informații spumoase!

Cântăreața de muzică ușoară Mirabela Dauer este invitata lui Adrian Artene în cadrul podcastului ALTCEVA ce va fi difuzat sâmbătă, 16 iulie, începând cu ora 19.00. Artista, cu sufletul deschis și cu zâmbetul pe buze, a oferit informații de senzație din viața personală.

”Superb a fost!”, a mărturisit Mirabela Dauer în cadrul podcastului.

Cântăreața de muzică ușoară a continuat seria dezvăluirilor: ”Unde a fost nunta, a fost și divorțul. Nu mai știu ce este acum, acolo, era Biserica Sfânta Vineri și, vis-a-vis, era Tribunalul Sectorului 4. Și, lângă biserică, era Restaurantul Unirea. Acolo a fost cununia, acolo am și divorțat! Băieții au băut bere, eu am băut suc, am mâncat. Nicio problemă. Prieteni ne-am despărțit. Eu voiam să cânt, nu mai voiam să plec la servici. Am plecat în Iugoslavia, am plecat patru ani, și când am venit, am divorțat”.

Mirabela Dauer, o carieră fantastică

Născută pe 9 iulie 1947 în București, Mirabela Dauer are o carieră fantastică. A lansat numeroase șlagăre, are peste 40 de albume imprimate și peste 600 de melodii.

În anul 1963 a debutat alături de formația rock Roșu și Negru cu care interpreta în special melodii din repertoriul Ritei Pavone. Din 1967 a urmat cursurile Școlii Populare de Artă la clasa profesoarei Florica Orăscu. În 1970 a debutat la televiziune în emisiunea „Tele-Top”, unde a interpretat melodia „De când te-am întâlnit” compusă de Marius Țeicu. A interpretat melodiile compuse de: Marcel Dragomir, Marius Țeicu, Vasile Vasilache, Marian Nistor, Ionel Tudorache, Anton Șuteu, Temistocle Popa, Ion Cristinoiu, George Grigoriu, Vasile Șirli, Mircea Drăgan etc. Începând cu 2004 colaborează cu interpretul de muzică ușoară Rareș Borlea (Raoul).

A primit numeroase premii și distincții iar în 2004 a fost decorată cu Ordinul Național „Meritul Cultural” – clasa I în grad de „Cavaler”, de către Președintele României.

”Te aștept să vii (Fotoliul din odaie)”, ”Mulțumesc iubită mamă”, ”Morărița”, ”Frunza mea albastră”, ”Dormeau pe-o frunză două stele”, ”Taina nopții” sau ”Dimineți cu ferestre deschise” sunt câteva dintre cele mai cunoscute melodii ale sale.

