Un miracol a avut loc la final de an! O mamă din Scoția avea să afle, în anul 2010, că fiul ei a murit într-un spital din Franța și că nu va mai putea să îl strângă vreodată în brațe. Însă, în decembrie 2022, după mai bine de 12 ani, a primit un apel care a lăsat-o mută! Află mai jos, în articol, ce se întâmplase, de fapt, atunci.

Un miracol a avut loc de Crăciun, pentru o familie din Glasgow, Scoția. Joyce Curtis a primit, în anul 2010, un apel prin care era înștiințată că fiul ei, Nicholas, se află în spital, după ce făcuse autostopul în Franța și în Spania. De atunci, femeia nu a mai primit niciun semn și nu a mai știut nimic de fiul ei. Apoi, după ce a izbucnit pandemia de Covid-19 în toată lumea, era și mai convinsă că Nicholas nu mai este în viață. Chiar femeia mărturisea: „Având în vedere pandemia de Covid-19 și tot ce s-a întâmplat din cauza ei, am crezut că a murit. M-am întristat”.

A aflat că fiul ei trăiește, după 12 ani

Totuși, un apel avea să răstoarne întreaga situație. Joyce Curtis a fost sunată și informată că Nicholas este în viață, într-un spital din sudul Franței. Atunci, femeia a rămas șocată și a izbucnit în lacrimi. A fost o veste minunată pentru ea, căci în urmă cu doar câteva luni și-a pierdut soțul. Tânărul, la începutul anilor 2000, și-a pierdut locul de muncă și, de atunci, a decis să călătorească cât mai mult. Nicholas își sunase mama abia când era în Franța, să-i spună că va face autostopul. Când a fost înștiințată că fiul ei se află în spital, Joyce și soțul ei au urcat în avion și au mers să îl viziteze. Dar, apoi, avea să nu mai audă nimic despre el pentru următorii ani. Trebuia să fie transportat în Scoția, într-un alt spital, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat. Totuși, minunea s-a întâmplat pe 19 decembrie 2022, când femeia din Scoția a fost sunată de la consulatul britanic și a fost informată că băiatul ei este în spital. Acum, tânărul este așteptat să ajungă în orașul natal.

„Când am primit apelul în care mi s-a spus că este în viață, am intrat în stare de șoc. Tot ce am făcut a fost să plâng toată ziua. Practic, pentru mine, aceasta a fost Crăciunul, mai ales că soțul meu a murit în iunie. Totul seamănă cu filmul ‘Miracle on 34th Street’. E un miracol. Mă resemnasem cu faptul că a murit. Chiar am crezut asta și cred că toată lumea a gândit la fel”, a declarat femeia, arată The Mirror.

