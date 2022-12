Ți se frânge sufletul! Povestea de viață a unui ieșean care a fost nevoit să stea pe străzi. Și-a pierdut locul de muncă de la fabrică și nu a mai putut să plătească chiria

Viața nu a fost blândă cu Petru, un ieșean în vârstă de 56 de ani. Bărbatul a ajuns să locuiască pe străzi, după ce și-a pierdut locul de muncă de la fabrică și nu a mai putut să își plătească chiria. Iată mai jos, în articol, povestea bărbatului care dorește să își refacă viața.

Petru Munteanu este un bărbat în vârstă de 56 de ani care dorește să o ia de la zero. Viața nu a fost deloc blândă cu el. Încă din tinerețe, bărbatul nu a avut parte de susținere din partea familiei și a fost nevoit să învețe să agonisească, pentru a putea avea ceea ce își dorește. Visa să își cumpere o casă. Locuia în chirie, însă, în momentul în care și-a pierdut locul de muncă, viața lui s-a schimbat total. Ajunsese pe străzi.

Situația ieșeanului s-a schimbat, atunci când și-a pierdut locul de muncă de la fabrică

Lucra în fabrica din CUG. După ce a fost închisă, bărbatul nu a mai putut să se susțină financiar și a ajuns pe drumuri. Locuia pe străzi și abia putea să supraviețuiască. A avut parte și de acte violente, cât timp a locuit pe străzi. Dormea pe bănci, în parc.

„Pe stradă e greu. Frig, oameni răi și multe altele. Am fost lovit de multe persoane, fără să fac nimic. Pur și simplu, pe mulți îi deranjam că locuiam pe o bancă sau într-o stație și atunci nu aveam putere, stăteam. Tăceam și așteptam să plece. Apoi îmi continuam drumul și încercam să trăiesc de pe o zi pe alta”, a povestit bărbatul.

Vrea să își schimbe viața

Ulterior, a ajuns în Centrul de Tranzit. Nu mai doarme afară, în mediul expus, unde ajunsese să fie lovit de unii oameni. Petru are parte, acum, de condiții mai bune. Are unde să doarmă, să mănânce și oamenii care lucrează la centru se ocupă de el. Pentru că a petrecut foarte mult timp pe străzi, bărbatul s-a ales și cu anumite boli sau afecțiuni. Are în gând ca la vară să meargă să muncească.

„La vară îmi doresc să merg la muncă, pentru a mă pune pe picioare. Dacă nu am nicio rudă care să mă ajute, trebuie să mă descurc singur”, a mai spus el.

Are parte și de consiliere psihologică. Petru Munteanu a povestit că există un psiholog la Centrul de Tranzit care se ocupă de persoanele care stau acolo. Îi ajută să se reintegreze în societate și să nu își piardă speranța, arată bzi.ro.

Sursă foto: Pixabay