Miraj Tzunami îl face praf pe fratele său, Tzancă Uraganu: „Tu ai fost şoferul meu…”

Miraj Tzunami a făcut declaraţii neaşteptate despre fratele său. Pe reţelele de socializare au apărut câteva filmuleţe în care manelistul îl face praf pe Tzancă Uraganu. Bărbatul nu îi apreciază deloc calităţile vocale, ba chiar spune despre acesta faptul că nu ştie să cânte.

Scandalul dintre cei doi frați a fost purtat pe rețelele de socializare. În cadrul unui live, Miraj Tzunami l-a făcut praf pe fratele său. Acesta a declarat despre Tzancă Uraganu că nu are deloc voce și că dacă nu era el nu reușea să facă nimic în viață.

Mai mult decât atât, Miraj le-a povestit fanilor săi faptul că Tzancă înainte să devină cunoscut a fost şoferul său şi omul „care îi făcea pantofii”.

„Plăteşte-ţi leasingul la maşină, înţelegi? Că să moară familia mea dacă fetele alea au minţit că tu ai gândaci în casă. Vrei să te mint? Vreau să vorbesc despre tine două lucruri… Tu ai fost şoferul meu când mă îmbrăcam eu cu curea roşie şi pantofi roşii pe vremea aia, tu spălai pantofii că eşti frate-miu, dar îmi era milă de tine şi plângeam de tine şi te făceam fericit când îţi dădeam 1000 sau 300 de euro. Dar tu să moară toată familia mea dacă nu esti bulangiu declarat să audă toată lumea!

Nu că zici bine eşti cel mai mare falsator. Măcar pe mine mă ştie lumea… Salam stă cu tine că e fratele meu, îi mulţumesc lui Florin Salam că e fratele nostru, pentru că tu nu cânţi bine. Ai înţeles? Tu nu cânţi bine! Ai înţeles? Tu nu ai cum să cânţi bine în viaţa ta, ţi-ai mai luat şi acordeon cu care nu ştii să iei cu ton. Înţelegi? Tu vorbeşti de toată lumea… Să te ferească Dumnezeu de omul sărac, la care nici boii nu trag. Îmi pare rău că am făcut live-ul ăsta. Să moară familia mea dacă am vrut să fac live-ul ăsta. Dar… Eu te am la block de câţiva ani de zile şi nici nu vreau să te văd”, a declarat Miraj pe pagina sa de Facebook.

Cum îl chema pe Tzancă Uraganu înainte de celebritate

Acum este în top, însă în urmă cu câțiva ani Tzancă Uraganul se chinuia să își facă debutul în lumea manelelor. Până să apară numele de scenă Tzancă Uraganu, manelistul se prezenta drept Tzancă de la Ploiești. Acesta cântă de mult timp și a muncit să ajungă primul.

Pe vreme când era Tzancă de la Ploiești, manelistul arăta complet diferit. Era mult mai slab, mai tânăr, iar viața opulentă și luxul, în care trăiește astăzi, erau doar un vis frumos. Manelistul a postat pe rețelele de socializare o fotografie din vremea respectivă, iar fanii au fost surprinși de transformare.

„Nume cu vremea. Depinde de vreme. Sunt Tzancă din 2014, da. Tzancă Uraganu. Înainte, numele meu era Tzancă de la Ploiești, până să-mi pună Uraganu și a rămas așa.”, a declarat manelistul.

