Mircea a ajuns la capătul puterilor! Bărbatul din Câmpia Turzii a rămas fără copil, după o vizită la socrii lui. „Nu am cu cine să mă înțeleg”

Mircea, un bărbat din Câmpia Turzii, are un fiu și susține că socrii nu îl mai lasă să-și vadă copilul. Se pare că totul s-a întâmplat după ce bărbatul a mers împreună cu micuțul în vizită la socri. Acesta îi aduce acuzații grave actualei lui soții, afirmând că aceasta obișnuia să consume substanțe interzise.

Mircea a dezvăluit în platoul emisiunii Acces Direct că problemele dintre el și soția sa au început imediat după nașterea copilului lor. Bărbatul o învinuiește pe mama fiului său că a început să se drogheze imediat după naștere. Situația s-a înrăutățit de atunci, iar acum spune că nu mai poate să își vadă fiul.

Bărbatul din Câmpia Turzii nu-și mai poate vedea fiul

Mai mult, acesta este convins că soția sa a pus la cale un plan pentru ca micuțul să rămână cu ea, deși o acuză că nu se ocupă de copil. Bărbatul susține că are dovezi, dar copilul a rămas tot la mama lui, în ciuda faptului că aceasta ar continua să consume substanțe interzise.

„Eu așa am vrut să crească copilul, cu mamă și tată (…) M-am apucat și eu după ea și am consumat și eu. Am văzut că nu am cu cine să mă înțeleg și am luat copilul când aveam două săptămâni, l-am dus la mama mea, la Câmpia Turzii. Ea nu a fost de acord și a venit aici cu poliția (…) A deschis proces împotriva mea pe substanțe și instanța i-a dat tot ei copilul. Au avut probe împotriva noastră și instanța i-a dat tot ei copilul (…) M-am împăcat cu ea și după la trei-patru luni la fel”, a mărturisit Mircea, la Acces Direct.

Mircea afirmă că soția sa dorea să locuiască exclusiv cu el și copilul, după ce s-au mutat la părinții săi din cauza unor dificultăți financiare. Bărbatul deținea două firme, dar după ce a început să consume substanțe interzise și nu s-a mai ocupat de ele, ambele au intrat în faliment succesiv.

„Eu am avut două firme când am cunoscut-o pe ea și pe prima am băgat-o în faliment (…) Am început să consum substanțe și pe prima am băgat-o în faliment. Pe a doua am deschis-o pe numele tatălui meu (…) Nu ne descurcam”, a mai dezvăluit bărbatul.

