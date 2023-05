Mircea Badea, iubire secretă cu Oana Zăvoranu! Dezvăluiri uimitoare: „Intra la mine prin spate”. A înșelat-o pe Carmen Brumă?

La începutul anilor 2000, Oana Zăvoranu ar fi avut o idilă cu Mircea Badea. Cel care a dat-o pe gol este chiar Răzvan Dumitrescu, jurnalistul cu care bruneta s-a iubit timp de un an. Prezentatorul de la Antena 3 a negat cu vehemență că ar fi făcut amor cu actrița, unul dintre motive fiind, cel mai probabil, că în perioada aceea era în relație cu Carmen Brumă.

Oana Zăvoranu afirma, după ce Răzvan Dumitrescu a dezvăluit aventura celor doi, că a avut o relație cu Mircea Badea, înainte de a fi iubita lui Pepe. Amintim faptul că omul de televiziune este, de mai bine de 25 de ani, cu Carmen Brumă și au împreună un băiat, Vlad, în vârstă de 9 ani. Când a ieșit la iveală povestea lor de amor, ani mai târziu, realizatorul emisiunii „În gura presei” nu doar că a negat legătura cu bruneta, dar a și jignit-o.

„S-a înfiripat așa, un fel de modă. Dacă ești o duduie care vrei să apari pe prima pagină prin ziare d-astea abjecte, tabloide, gen, zici: eu am avut o poveste de iubire cu Badea”, spunea vedeta TV în emisiunea sa.

Mircea Badea a înșelat-o pe Carmen Brumă? Oana Zăvoranu: „Era cu topmodeala și se vedea cu mine”

În momentul în care a fost jignită de omul de televiziune, Oana Zăvoranu a scos artileria grea și a spus că Mircea Badea îi făcea curte pe vremea când era cu „topmodeala”, fiind vorba despre nimeni altcineva decât Carmen Brumă!

„El voia că eu să îl înșel pe iubitul meu că să fiu cu el. Mi-a zis că pentru mine este dispus să o lase pe mamaie. Venea la mine prin spatele blocului, pe la ghenă, pe unde îi este locul. Am crezut că este un tip ok, de-asta l-am primit acasă. A început să facă jiu-jitsu pe la mine, să îmi smotocească motanul… Atunci am zis: ‘Ia stai puțin’! Are curaj să vorbească el cu mine?

Hai să facem cumva să vorbim! Să îmi zică el mie în față că mint. Noi am fost împreună acum șapte-opt ani, chiar înainte de a fi cu Pepe. Ai uitat când veneai noaptea la mine acasă, în Dorobanți, deghizat? Cu o glugă în cap că să nu te vadă nimeni, că aveai tu impresia că ești urmărit de cetățeni? Era speriat de bombe și mai stătea și vreo jumătate de ora vizavi și apoi intră prin spate. Se crede buricul pământului, asta e o boală. Păi spune că eu am vrut publicitate pe spatele lui… eu i-am făcut onoarea să mă cuplez cu el. Când am găsit altul, l-am lăsat. El era cu topmodela’ și se vedea cu mine. Dacă era fin, trecea peste subiect elegant, așa cum am făcut și eu. Dar tu vii să mă faci duduie, negi și mă mai și ameninți?”, a spus Oana Zăvoranu.

Inclusiv mama Queridei a confirmat povestea de iubire cu Mircea Badea.

Oana Zăvaranu, atac dur la bărbăția prezentatorului TV

Enervată la culme de ce a spus prezentatorul de la Antena 3 pe post, Oana Zăvoranu a povestit, într-un interviu pentru CANCAN.RO, cât de (ne)înzestrat a fost partenerul lui Carmen Brumă de la mama natură:

„El nu este lucrat nici la propriu, nici la figurat și nu stă bine nici la capitolul… Cum așa? Păi dacă nu e dotat! Mama natură nu l-a iubit suficient. Dacă vrea îl duc la Kasem să-i facă niște operații estetice, poate să-i facă și alungire de penis”